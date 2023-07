Point de presse de la présidente du Conseil National de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste (CNRCEP)

Objectif: favoriser un accès généralisé et non discriminatoire des services TIC au Niger

La présidente du Conseil National deRégulation des Communications Electroniques et de la Poste (CNRCEP), Mme Béty Aichatou Habibou Oumani, a animé, le 26 juin 2023 à Niamey, un point de presse à leffet deprésenter la synthèse des activités menées par l’ Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Posteau cours de l’année 2022.

Ce point de presses est déroulée devant une auguste assemblée composée des Députés représentant du Réseau des Parlementaires en TIC, des membres duConseil National de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste, du représentant du ministre en charge de la Poste et de l’Economie Numérique, du DirecteurGénéral de lARCEP, des Directeurs Généraux des opérateurs des secteurs des Communications Electroniques et de la Poste, des représentants des associations des consommateurs, ainsi que de plusieurs autres invités.

A l’entame de ses propos, Mme Béty Aichatou Habibou Oumani a d’abord indiqué qu’il s’agit, à travers ce point de presse, de satisfaire aux obligations de l’article 12 de la loi n° 2018-47 du 12 Juillet 2018 portant création, organisation et fonctionnement de l’ARCEP, lequel article prévoit que le Conseil National de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste (CNRCEP)produise pour chaque exercice, un rapport annuel d’activités qui doit être présenté à SEM le Premier Ministre avant le 30 juin de l’année.

« Cest pourquoi, nous avons eu l’insigne honneur de remettre solennellement le rapport annuel 2022 à Son Excellence Monsieur le Premier ministre, autorité de tutelle de l’ARCEP, le vendredi 23 juin 2023», a fait savoir Mme Béty Aichatou Habibou Oumani.

Parlant des activités menées en 2022, elle aprécisé qu’elle ont été orientées vers lamise en œuvre du plan stratégique 2021-2025 de l’ARCEP, avec pour ambition de contribuer au développement des secteurs régulés,conformément à la règlementation en vigueur.

Pour ce faire, a relevé la présidente du CNRCEP, l’ARCEP doit s’adapter aux rapides mutations technologiques, économiques,juridiques et institutionnelles qui les caractérisent. “L’adaptation au dynamisme qui caractérise ces secteurs nécessite de mettre en place des mécanismes adéquats de collecte des préoccupations des utilisateurs qui diffèrent selon le contexte, et de les prendre en charge”.

“Ambition de placer leconsommateur au cœur de larégulation”

Du reste, a-t-elle souligné, l’ambition de placer le consommateur au cœur de la régulation demeure la même pour les plus hautes autorités du pays. En effet, a rappelé Mme Béty Aichatou Habibou Oumani, lors de la rencontre de haut niveau sur le secteur des communications électroniques quil a initiée en avril 2021, le Président de la République déclarait que « notre objectif est de donner au peuple nigérien un accès à des services detélécommunications de qualité à un coût abordable (…) et cela, particulièrement au profit des jeunes, des femmes, des petites et moyennes entreprises qui constituent la colonne vertébrale de notre économie, ainsi que son avenir ».

D’où le rôle éminemment important que doit jouer l’Autorité de régulation pour favoriser un accès généralisé et non discriminatoire des services TIC. Aussi, a-t-elle noté, parceque conscients de l’importance de la mission qui leur incombe, le CNRCEP et le personnel de l’ARCEP en ont fait leur crédo.

Les opérateurs de téléphonie mobile sommés de se conformer aux seuils fixés par les textes

Dans cette optique, l’exercice 2022 s’est caracvtérisé par la poursuite de l’acquisition des équipements de contrôle de dernière génération et le renforcement des capacités du personnel affecté à leur usage. Ces outils, a-t-elle dit, ont permis à l’ARCEP de multiplier efficacement les missions de contrôle du spectre radioélectrique et de la qualité de service (QOS) dans plusieurs localités de notre pays en 2022. “A ce propos, les conclusions du rapport d’audit diligenté par l’ARCEP de janvier à mai 2022, ont fait ressortir que les opérateurs de téléphonie mobile n’ont pas respecté certains seuils fixés par la règlementation dans les localités contrôlées. Ils ont par conséquent, tous été mis en demeure de se conformer aux seuils fixés par les textes”, a déploré la présidente du CNRCEP.

Par Assane Soumana (Tamtaminfo News)