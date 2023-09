C’est la question que se pose beaucoup de journalistes qui decrouvent ce pays depuis les événements du Juillet 2023.

Réponse dans cet article.

“La demande d’uranium dans les réacteurs nucléaires devrait augmenter de 28 % d’ici 2030 et presque doubler d’ici 2040, à mesure que les gouvernements augmentent leur capacité d’énergie nucléaire pour atteindre les objectifs de zéro carbone, a déclaré jeudi l’Association nucléaire mondiale (WNA) dans un rapport.

L’intérêt pour l’énergie nucléaire a également augmenté depuis que la Russie a envahi l’Ukraine et de nombreux pays souhaitent des alternatives aux approvisionnements énergétiques de Moscou, ajoute le rapport biennal sur le combustible nucléaire de la WNA.

“À partir du début de la prochaine décennie, les mines planifiées et les mines potentielles, en plus des quantités croissantes d’approvisionnement non spécifié, devront être mises en production”, indique le communiqué.

La capacité nucléaire devrait augmenter de 14 % d’ici 2030 et de 76 % pour atteindre 686 GWe d’ici 2040, indique le rapport.

La capacité augmentera non seulement grâce à de nouveaux réacteurs, dont la plupart sont prévus en Chine et en Inde, mais également grâce à l’allongement de la durée de vie des centrales existantes.

“Plusieurs pays dotés d’un grand parc de réacteurs, comme le Canada, la France, le Japon, la Russie et l’Ukraine, autorisent les centrales existantes à fonctionner pendant une période allant jusqu’à 60 ans, et aux États-Unis, jusqu’à 80 ans”, indique le rapport.

Les petits réacteurs modulaires, plus faciles et moins chers à construire, gagnent également du terrain, indique le rapport.

La demande d’uranium pour les centrales nucléaires devrait atteindre 83.840 tonnes d’ici 2030 et 130.000 tonnes d’ici 2040, contre 65.650 cette année, a-t-il indiqué.”