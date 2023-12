PROCHAIN SOMMET de la CEDEAO , Sommet de tous dangers

Jamais dans son cycle de vie pourtant long avec des périodes de grande entente et d’épanouissement des pays Membres, l’Institution Communautaire ne s’est retrouvée aussi divisée, en desamour avec la grande majorité des Opinions Publiques.

Elle est devenue méconnaissable du fait de son projet insensé de guerre contre un pays Membre , au point de provoquer une Alliance d’Etats pour soutenir la posture de légitime défense du pays Frère menacé , le Niger.

La création de l’Alliance des États du Sahel, l’AES , est un signe annonciateur d’un possible effondrement de la CEDEAO/UEMOA, si les sanctions inhumaines, illégales devraient être maintenues à la prochaine Rencontre des Chefs d’État.

Aussi la Décision politique de la Court de justice de L’UEMOA relativement à une plainte du Niger contre les velléités de son asphyxie financière et économique, est venue fragiliser gravement l’édifice CEDEAO/ UEMOA .

La grande question que les pays de l’AES se posent est de savoir pourquoi demeurer dans des Institutions qui violent allègrement leurs principes et idéaux fondateurs ?

Des Institutions qui sont instrumentalisées par la France pour Sauvegarder un prétendu pré carré ?

Pour paraphraser un Digne Fils de l’Afrique, ” nous les Peuples saheliens également, nous sommes fatigués “.

Malgré nos immenses Ressources naturelles et la jeunesse de notre population nous sommes maintenus dans des Modèles de développement socio-économiques pauperisant , et humainement avilissant.

Les Enjeux à présent sont la reconquête de la souveraineté et de la Dignité de nos pays. Au Niger et dans les autres pays Membres de l’AES, cette quête implique en préalable la sauvegarde de la Patrie contre le Terrorisme fabriqué et autres Menaces de déstabilisation.

Les Peuples du Sahel déjà très endurants face aux Épreuves, ont Foi dans la Miséricorde du Seigneur des l’univers.

La Victoire et la libération seront au Rendez-vous.