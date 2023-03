Prise de fonction à l’ARCEP : le nouveau DG prête serment

« Je jure solennellement de bien et fidèlement remplir ma mission, ma fonction (…) », c’est par cette formule de réquisition consacrée que le nouveau Directeur Général de l’Arcep, M. Salissou Mamane a prêté officiellement serment pour remplir sa fonction de DG, ce mercredi 22 mars 2023 dans la salle d’audience de la cour d’appel de Niamey .

Cette cérémonie de prestation s’est déroulée en présence de la présidente du Cnercep, Mme Aichatou Habibou Oumani Betty, du premier président de la cour d’appel, M. Aliou Daouda, des agents de ladite institution et de plusieurs autres invités.

Apres la lecture du décret portant nomination du nouveau DG de l’ARCEP par la greffière ainsi que la requisition du procureur Général près de la cour d’appel de Niamey à l’endroit du DG entrant, ce dernier s’est servi de cette cérémonie de prestation pour rendre hommage à son prédécesseur et réitérer toute sa gratitude à tous ceux qui ont effectué le déplacement pour assister à la présente cérémonie. C’était aussi l’occasion pour lui d’affirmer son engagement a œuvré avec humilité pour une meilleure régulation de la communication électronique et de poste au Niger.

Ainsi, dans son intervention, la présidente du CNERCEP Niger, Mme Betty Habibiu Oumani Aichatou au nom de tous les membres du conseil national de régulation de la communication électronique et la poste et à son nom propre a souhaité la bienvenue au nouveau DG, beaucoup de chance et de courage tout au long de son parcours.

Ainsi, selon les explications fournies par la présidente Aichatou oumani, cette institution est régie par une loi et le respect de loi est très important dans la mission qui a été confiée au directeur général de ladite institution.

Saisissant l’opportunité, Mme Aichatou Betty lui a indiqué que la mission qu’on lui a donnée est d’ordre général de respect des biens publics, et à cet effet il doit être équitable pour satisfaire non seulement l’Etat du Niger, mais aussi les opérateurs et les usagers.

La présente cérémonie a été sanctionnée par la prononciation des conseils précieux du premier président de la cour d’appel à l’endroit du nouveau directeur général M. Mamane salissou.

Toujours selon Mme Aichatou Betty, le DG entrant est un ingénieur en télécommunication issu de la même institution et qui a beaucoup d’expérience, un bon comportement ainsi qu’un bon respect de la hiérarchie.

Balkissa Ibrahima