Ramadan 2023 : Le Premier Ministre invite les fidèles nigériens à cultiver au quotidien la cohésion sociale, le pardon et la tolérance

A l’occasion du début du mois de Ramadan, le Premier Ministre Ouhoumoudou Mahamadou a, dans un message, invité les fidèles musulmans nigériens à cultiver au quotidien la cohésion sociale, le pardon et la tolérance au cours de ce mois béni de Ramadan.

‘’Par la grâce d’Allah, le croissant lunaire à été aperçu aujourd’hui dans plusieurs localités de notre pays. En conséquence, la Oumma Islamique observera, à partir de demain, le jeûne du mois sacré de Ramadan’’a déclaré le premier Ministre Ouhoumoudou Mahamadou.

Cette année encore, indique le Premier Ministre, le jeûne de ramadan intervient dans un contexte caractérisé par de multiples défis, il s’agit principalement des défis liés à la situation sécuritaire critique du fait des actions du groupes armés terroristes et criminels qui continuent de s’attaquer aux populations civiles, attentent à leur vie, les dépossédant de leurs moyens d’existence à travers les rapts des personnes contre rançons, les enlèvements forcés et les vols de bétail’’.

Ouhoumoudou Mahamadou a, à cet effet, salué la détermination et l’efficacité des éléments des forces de défense et de sécurité.

‘’Je m’incline pieusement devant la mémoire des soldats tombés sur le champ d’honneur’’ a-t-il dit avant de rappeler que ’’la sécurité est l’affaire de tous, c’est pourquoi, je vous invite à une collaboration soutenue et permanente avec nos Forces de Défense et de Sécurité’’.

Abordant la question sur la situation alimentaire et humanitaire, le Chef du gouvernement indique que ’’l’insécurité dans certaines localités a freiné l’exécution des projets de développement, limité l’accès aux services sociaux de base, l’assistance aux personnes dans le besoin et l’accès humanitaire’’.

Par ailleurs, poursuit Ouhoumoudou Mahamadou, la période de soudure qui s’annonce pourrait réduire les capacités de résilience des populations dans un contexte de renchérissement injustifié des prix des denrées alimentaires’’.

Selon, le Premier Ministre, le gouvernement est engagé à soutenir les populations en situation de besoin d’assistance alimentaire, les déplacés internes, les retournés et les réfugiés, à travers diverses actions comme l’assistance alimentaire et nutritionnelle, les distributions gratuites ciblées, les ventes à prix modéré de vivres, les transferts monétaires, les appuis en intrants agricoles et en aliments bétails’’.

C’est dans cette logique, a annoncé le Chef du gouvernement que ’’j’ai lancé, le 10 mars dernier, le Plan National de Réponse à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle et le Plan de Réponse Humanitaire de nos partenaires’’.

Le Premier Ministre de rassurer que ‘’le gouvernement poursuivra le dialogue avec les opérateurs économiques afin d’inverser la tendance haussière des prix des produits de consommation courante et préserver les portefeuilles des consommateurs’’.

En cette veille du mois béni de ramadan, a indiqué le Premier Ministre, ‘’le Président de la République a une pensée toute particulière à l’endroit de nos compatriotes en situation de vulnérabilité ou de précarité’’.

‘’Le Ramadan est l’occasion, pour nous tous, de faire davantage preuve de partage, de solidarité et de bienveillance envers les plus faibles, envers les plus vulnérables, envers ceux qui ont besoin d’assistance pour passer le mois de jeûne dans des conditions d’humanité et de dignité’’a-t-il dit.

Il a, enfin, invité la population à ‘’cultiver au quotidien la cohésion sociale, le pardon et la tolérance, autant de valeurs positives que nous enseigne le Saint Coran’’ tout en l’invitant à ‘’multiplier les prières et invocations conformément à la tradition du Prophète Mohamed (Paix et Salut sur lui), afin qu’Allah descende sa Miséricorde et clémence sur notre pays, sur notre communauté et le monde dans son ensemble’’.

Il a, également saisi de l’occasion, au nom du Président de la République et du Gouvernement, pour souhaiter à tous les fidèles musulmans ‘’un excellent mois de Ramadan. Puissent ces moments de recueillement et de dévotion nous procurent davantage de paix, de sécurité et de bien être collectif’’.