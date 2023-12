Réception de salles de classe construites par BOA-Niger à travers sa fondation  Améliorer les conditions d’apprentissage des élèves

La fondation boa Niger a marqué le premier trimestre de l’année scolaire 2023-2024 par des actions salvatrices au profit de l’école nigérienne.

Parmi cette série d’actions de la fondation boa Niger, l’on peut citer la remise officielle d’un bloc de deux (02) salles de classes construites ainsi qu’une salle de classe rénovée, toutes équipées et d’un bloc de deux sanitaires au profit des élèves du CEG de Karma ; la remise officielle de clés de deux blocs de deux salles de classes construites et entièrement équipées et deux blocs de sanitaire, au profit des écoles Garin Mallam Nord et le CEG 4 de Mirriah, et la clôture d’un programme de financé par BOA pour former 120 jeunes diplômés inactifs de la région de Zinder, visant à leurs fournir des compétences supplémentaires pour être plus compétitifs sur le marché du travail, etc.

Lors de la cérémonie de réception des salles de classe à Karma, le mardi 21 novembre dernier, le représentant de la Fondation Bank Of Africa Niger, M. Ibrahim ALOU MAINASSARA a au nom du Président de la Fondation BOA, du Directeur Général et de l’ensemble du Personnel de la BANK OF AFRICA salué et remercié l’ensemble des clients de la BOA. Il a particulièrement félicité les acteurs ayant pris part à cette cérémonie de remise d’un bloc de deux (02) salles de classes construites ainsi qu’une salle de classe rénovée, toutes équipées et d’un bloc de deux sanitaires au profit des élèves du CEG de Karma.

Selon M. Ibrahim ALOU MAINASSARA ces multiples actions de la BOA sont des actes symboliques certes, mais c’est aussi l’occasion pour saluer tous les efforts du gouvernement pour offrir un meilleur avenir aux enfants.

« À travers cet appui au profit des élèves de KARMA, le Groupe BANK OF AFRICA, par le biais de sa Fondation au Niger concrétise une fois de plus sa proximité et son engagement auprès des populations. Bien que les actions de la Fondation BOA, dans le domaine de l’éducation, ne soient plus à rappeler, permettez-moi d’évoquer juste quelques-unes qui ont précédées celle de ce jour ; notamment : la remise officielle de clés de deux blocs de deux salles de classes construites et entièrement équipées et deux blocs de sanitaire, par la Fondation BOA au profit des écoles Garin Mallam Nord et le CEG 4 de Mirriah, le 01 Novembre 2023 ; le financement à Zinder, d’un programme de formation de 120 jeunes diplômés inactifs de ladite région, visant à leurs fournir des compétences supplémentaires pour être plus compétitifs sur le marché du travail, débuté en septembre 2022 et clôturé le 02 novembre 2023 » a rappelé le représentant de la BOA avant de préciser que les enfants d’aujourd’hui sont les futurs leaders et protecteurs de la nation dans tous les pays, d’où la nécessité et la responsabilité de leur assurer une éducation digne du nom.

Notons que l’acquisition de ces joyeux construits en matériaux définitifs et entièrement équipés et les autres actions connexes financées par la Fondation BANK OF AFRICA viennent à point nommé en cette période de rentrée des classes pour améliorer les conditions d’apprentissage des élèves.