Réduction de 70% de la mortalité maternelle au Niger : L’ONG HDI décerne le trophée du leadership au Président Mohamed Bazoum

L’ONG Health § Development International (HDI) a remis le mardi 6 juin 2023 son Leadership Award (témoignage de reconnaissance) au Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Mohamed Bazoum, pour les résultats obtenus au Niger dans la réduction importante de la mortalité maternelle.

Lors d’une cérémonie tenue au Palais de la Présidence, la Présidente du Conseil d’Administration de HDI, Mme Bisa Williams, ancienne ambassadrice des Etats Unis au Niger, a déclaré que ce Leadership Award est remis à SEM Mohamed Bazoum, pour avoir établi une politique nationale de santé axée sur les mesures vitales pour les femmes et les familles nigériennes.

Cette politique a connu un succès sans précédent, ce qui a valu au Niger une reconnaissance internationale, a-t-elle affirmé.

En effet, une initiative révolutionnaire développée par le Ministère de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales du Niger et l’ONG HDI, a permis de réduire de 70 pour cent les décès maternels dus aux saignements chez les femmes ayant accouché dans les services de santé au Niger.

Cette nouvelle initiative a aussi réduit de façon spectaculaire les saignements après accouchement.

Outre le Président de la République, le Ministre de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales, Dr. Illiassou Idi Mainassara a reçu le Champion Award de HDI, pour sa détermination à traduire la politique et les programmes de santé en actions concrètes au niveau opérationnel, et son engagement dans l’initiative nationale de prévention des saignements post-partum. Cette initiative a permis au Niger d’être le premier pays à atteindre un taux supérieur à 50 pour cent de réduction de la mortalité maternelle liée à l’hémorragie du post-partum, a dit Mme Bisa Williams.

Health § Development International a aussi remis des certificats de reconnaissance à plusieurs cadres du ministère de la santé publique pour leurs efforts dans la mise en œuvre de cette initiative.

En recevant cette reconnaissance, le Président Mohamed Bazoum s’est réjoui que le Niger ait pu avoir des performances remarquables attestées par la revue Lancet (The Lancet Global Health) le 18 janvier 2023.

Ces performances sont à l’honneur non seulement du Niger, mais aussi de HDI, a dit le Chef de l’Etat, soulignant, que « nous devrions aussi, en vérité, célébrer HDI »

Le Niger a de grands défis à relever dans le domaine de la santé, a indiqué le Président de la République. Le pays a réduit de 70 pour cent le taux de mortalité des femmes à l’occasion des accouchements, ce qui est un effort remarquable, mais il est loin des ratios admis au plan mondial, a souligné le Chef de l’Etat, pour qui il faut faire le pari d’améliorer davantage la situation.