Relecture du nouveau code pénal : l’homosexualité sévèrement punie.

Crée par arrêté du ministre de la justice garde des sceaux qui est mise en place officiellement le 09 février 2022 , le comité chargé de la relecture et l’adaptation du code pénal et du code de procédure pénale a pour mission de relire intégralement les dispositions contenues dans ces deux textes et de les adapter à nos réalités sociales.

304 articles sur les 408 que contient le code pénal ont été déjà examiner. Une centaine d’articles nouveaux ont été créé en vue de prendre en charge certaines infractions dont celles de l’homosexualité et d’autres actes impudiques et leurs répressions.

Ousseni Jibaji Maman Sani Président du comité lors de la dernière session ténue à Dosso nous explique “Parmi les propositions de réforme que nous avons déjà adoptés permettez-moi ici de dire un mot sur un sujet qui défrait la chronique à savoir la question de l’homosexualité. En effet nous tenons à rassurer l’opinion que toute une section du projet du projet du nouveau code pénal a été consacré à son incrimination.

Ainsi notre comité a fait des propositions de lourdes sanctions contre quiconque commet des actes impudiques sur une personne de même sexe ou entretien des relations sexuelles avec une personne de même sexe , quiconque contracte un mariage avec une personne de même sexe, quiconque officie célèbre ou organise un mariage entre personnes de même sexe ou sert de témoin ou tuteur matrimonial aux prétendus époux , quiconque personne physique ou morale gère, finance , fait fonctionner ou sponsorise directement ou indirectement des organisations, manifestations, l’association ou clubs pour homosexuels ;

comme vous les voyez ses pratiques immorales contre nature seront à jamais banis dans notre pays dès que le projet du nouveau code pénal sera adopter.”

Contrairement à certains commentaires sur les réseaux sociaux, la législation Nigérienne est belle et bien décidée à mettre fin à ce phénomène en le rectimant fortement et à sauvegarder nos valeurs traditionnelles.