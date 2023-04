Renouvellement des membres du bureau de l’Assemblée Nationale: Ladan Tchana recalé

Le mandat des membres du bureau de l’assemblée nationale, autres que le président, a été renouvelé par les députés, le samedi 08 mars 2023, à l’hémicycle sous la présidence du président Seini Oumarou, rapporte l’ANP.



Conformément à l’article 15 du règlement intérieur, les membres du bureau de l’assemblée nationale sont élus chaque année à la 1ère session ordinaire. Ces élections doivent intervenir avant la fin de leur mandat.

A l’issue des scrutins, les Parlementaires ont élu respectivement les 15 membres qui forment le nouveau bureau. Il s’agit des vice-présidents, des secrétaires parlementaires et des questeurs pour une période d’un an, soit 12 mois renouvelable.

Ce nouveau bureau est composé en plus du président Seini Oumarou, de M. Kalla Ankourao, 1er vice-président, M.Alkabouss Jalaoui 2ème vice-président, M. Zakara Karidio 3ème vice-président, M. Mahaman Laouali Bako Galadima 4ème vice-président, M. Oumarou Yahaya, 5ème vice-président.

Notons que la candidature de M. Oumarou Hamidou Tchana au poste de 6ème vice-président a été recalée par 64 voix pour, 95 contre, et 3 abstentions.

Dans un message posté sur sa page Facebook, Ladan Tchana a indiqué : Contre la tradition consensuelle d’élection du Bureau de l’assemblée nationale (AN) des députés du groupe parlementaire PNDS-TARRAYA et certains députés de la majorité ont organisé le vote contre ma candidature au poste de vice-président de l’AN au titre du groupe parlementaire Union pour la République (UPR) qui a recueilli 64 voix pour et 95 contre.

Sur les 15 candidats en lice ce matin, je suis seul n’ayant pas été élu pour la raison évidente de mes dénonciations régulières des travers du régime en place.

Je remercie sincèrement ceux qui, de l’opposition comme de la majorité, ont voté pour ma candidature.

Ainsi, après la résiliation du contrat d’affermage de la SEEN dont je suis actionnaire depuis 2001, le régime PNDS-TARRAYA me poursuit de sa haine en raison de mon engagement politique.

Je le répète ici, qu’aucune de leurs manœuvres ne me fera taire. Plus que jamais, je serai le soldat vigilant de la démocratie exemplaire et de la bonne gouvernance intégrale.

Pour le reste je m’en remets à Allah, SWT, et au Peuple que je prends à témoin et en qui j’ai toute confiance.

Aux postes de questeurs, sont élus M. Issaka Issoufou , Laila Attoujani et Soumana Sanda.

Pour les secrétaires Parlementaires, il s’agit de Aichatou Abba, M. Alio Namata, Fatima Doubou Dogo, Fatima Sambo Abdoulaye, Marma Mamadou Maina et de Rakiatou Ali Beidi.

Les travaux en séance plénière de cette session reprendront le mardi 11 Avril 2023, avec à l’ordre du jour la présentation des membres de ce bureau et des commissions générales permanentes de l’Assemblée Nationale.