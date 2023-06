Réseau routier à Niamey : 30 milliards de la BOAD pour améliorer la mobilité dans la ville de Niamey

Le Ministre nigérien en charge du Plan, M. Abdou Rabiou et le président de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), M. Serge Ekue ont signé, ce jeudi 15 juin 2023 à Niamey, un accord de prêt pour le financement partiel du projet d’aménagement et de bitumage de la voie de sortie de Niamey vers Dosso et des rocades nord et sud de la ville de Niamey.

Cet accord d’un montant en principal de 30 milliards de FCFA permettra la mise en œuvre de ce projet qui favorisera, entres autres, l’élargissement et l’aménagement de la voie de sortie de Niamey, du Rond-point de l’Aéroport vers la ville de Dosso, sur 10 km; la construction d’un pont à poutres en béton armé de 45 mètres linéaires au niveau de Sorey ; l’aménagement de la Rocade Sud, section située entre la route nationale RN1 Est et la route nationale RN31 (Route de Kollo) sur 5 km, et de la Rocade Nord, section située entre la route nationale RN1 Est et la route nationale RN25 (Route de Filingué) sur 12 km.

En apposant sa signature sur lesdits documents, le Ministre du Plan a expliqué que l’objectif global de ce projet est de contribuer à l’amélioration de la mobilité urbaine dans la ville de Niamey en vue de dynamiser les échanges économiques entre les différentes localités traversées.

Plus spécifiquement, « ce projet vise, entre autres, à réduire le temps de parcours des usagers de 66% ; faire baisser les coûts d’exploitation des véhicules d’environ 30% à partir de la première année de mise en service de la route ; réduire le nombre d’accidents de la circulation de plus de 70%; et faciliter la connectivité des quartiers périphériques à plus de 80% », a souligné Dr. Abdou Rabiou.

L’officiel Nigérien d’ajouter qu’au vu de ces objectifs et des résultats attendus, ce projet est en cohérence avec le Plan de Développement Economique et Social (PDES) 2022-2026 du Niger et au programme de développement et de modernisation du réseau routier national. Il est également en cohérence avec le plan DJOLIBA 2021-2025 de la BOAD.

Aussi, Dr. Abdou Rabiou de faire remarquer que, le portefeuille actif de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) au Niger, qui est l’un des portefeuilles les plus importants de la sous-région ouest-africaine, est composé de 13 projets et programmes (énergie, sécurité alimentaire, infrastructures routières et finance inclusive), pour un engagement global d’environ 224 milliards de FCFA.

Le ministre du Plan de rappeler également que lors de la table ronde sur le financement du (PDES 2022 2026) tenue du 05 au 06 décembre 2022 à Paris, la BAOD a annoncé une contribution de 450 milliards de FCFA sur toute la période de sa mise en œuvre.

« Avec la signature de cet accord, et ceux antérieurement signés et ceux à venir dont deux négociés aujourd’hui, il n’y a aucun doute que cette annonce sera concrétisée dans les meilleurs délais », a -t-il noté.

Pour sa part, le Président de la BOAD, M. Serge Ekue a tout d’abord adressé sa gratitude au gouvernement du Niger pour sa constante sollicitude à l’endroit de la BOAD, « ce soutien permanent montre l’attachement des plus hautes autorités nigériennes au renforcement de la coopération naturelle entre la BOAD et le Niger dans le seul objectif d’améliorer les conditions de vie des populations Nigériennes et celles des pays de l’UEMAO », a-t-il dit.

D’après M. Serge Ekue, Ce projet qui revêt un caractère prioritaire pour le gouvernement et les populations nigériennes trouve son ancrage dans l’axe N 3 du PDES et s’inscrit dans le programme de développement et de modernisation du réseau routier national.

Selon lui, ce financement porte à plus de 360 milliards FCFCA des cumuls des interventions de la banque dans le secteur des infrastructures au Niger et à plus de 660 milliards de FCFA des engagements de BOAD dans le pays.

Le président de la BOAD a, enfin, réaffirmé la totale disponibilité de sa Banque à accompagner le gouvernement du Niger dans son PDES en vue d’assurer l’amélioration des conditions de vie des populations et la réduction de la pauvreté .