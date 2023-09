Restons concentrés sur les éléments déclencheurs de la révolution du 26 juillet 2023.

La révolution du palais du 26 juillet 2023, est une révolution non violente , aucune âme n’a été tuée.

La crise structurelle, la mauvaise gestion de l’insécurité, la mauvaise gouvernance démocratique et économique, l’injustice sociale, sont des éléments déclencheurs de la révolution du 26 juillet 2023.

La cause principale de cette révolution, entre autres, se caracterise par la mauvaise conduite des affaires publiques.

La révolution nigérienne est nait dans , la crise économique, la crise sécuritaire, la crise sociale, la crise politique et l’injustice sociale.

Le peuple souverain ne supporte plus la démocratie des braquages des urnes, la démocratie des tripatouillages des constitutions, la démocratie des falsifications des résultats électeraux issus des urnes , la démocratie de l’injustice.

Le peuple souverain exige le départ des forces d’occupation françaises en particulier, et les autres forces étrangères en général.

Le peuple salut l’avènement de la charte du Liptako Gourma qui institue l’Alliance des Pays du Sahel, ce qui permettra une mutualisation des moyens pour une lutte efficace contre l’insécurité.

Le peuple exige la refondation de la république qui tiendra compte des nos valeurs socio-culturelles et économiques.

La devise de la nouvelle république, reste, fraternité, travail, progrès, la liberté, l’égalité, démocratie, unité nationale, souveraineté du peuple .

Le peuple souverain soutient la révolution, il appartient aux responsables chargés de la bonne conduite de la révolution de bien jouer leur partition , d’éviter, l’injustice sociale , la discrimination , l’utilisation irrationnelle des ressources publiques et ressources humaines.

Le peuple longtemps privé de liberté d’expression et des libertés démocratiques a soif du changement, le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, ( le CNSP) ne devrait jamais perdre de vue cette réalité qui sous-entend le large soutien populaire dont il bénéficie .

Quand on a croit en Dieu Unique, le plus puissant et à ses prophètes , lorsque on jouit du soutien du peuple souverain , on ne peut avoir peur que Dieu le plus puissant.

Le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, ( le CNSP) se devrait de contnuer son bon chemin vers la rencontre de la volonté du peuple souverain, Dieu le plus puissant lui assure sa grande protection !

L ‘Afrique doit s’unir ou périr !

La patrie ou la mort nous vaincrons !

Par Isssoufou BOUBACAR KADO MAGAGI.