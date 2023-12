Retour au pays du président Tchiani de la visite d’amitié et de travail au Mali et au Burkina-Faso.

Le Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), Chef de l’Etat, le Général de Brigade Abdourahamane TIANI a regagné Niamey, venant de Ouagadougou après une visite d’amitié et de travail dans le pays des hommes intègres.

Cette visite s’est achevée sur une note de satisfaction et de reconnaissance au Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE et au peuple burkinabè pour la solidarité et le soutien manifestés au peuple nigérien.

Le séjour burkinabé après l’étape de Bamako a permis aux deux Chefs d’Etat d’échanger sur des perspectives de renforcement de l’excellente coopération bilatérale et celle entre les trois pays de l’Alliance des Etats du Sahel (AES).

Dans le communiqué final, les présidents TIANI et TRAORE ont réaffirmé leur volonté d’unir leurs forces pour relever le défi de la souveraineté et du développement économique et social de leur Nation dans un monde multipolaire avec pour seule boussole, les intérêts supérieurs de leurs peuples.

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat le Capitaine Ibrahim TRAORE, a eu un tête-à-tête en début de soirée avec le Président du Conseil national pour la sauvegarde de la Patrie, Chef de l’Etat du Niger, le Général de Brigade Abdourahamane TIANI, en visite d’amitié et de travail dans notre pays.

La rencontre entre les deux chefs d’Etat a été marquée par une séance de travail élargie aux délégations des deux parties. Pour le Général de Brigade TIANI, cette visite d’amitié et de travail vise surtout à « remercier et exprimer notre gratitude, la gratitude du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, la gratitude du gouvernement et du peuple nigérien envers Monsieur le Président de la Transition et son gouvernement, envers l’ensemble du peuple burkinabè pour les soutiens multiples ».

Selon le Chef de l’Etat du Niger, ce soutien du peuple burkinabè et de ses autorités a permis à son pays de résister face aux menaces de la CEDEAO d’attaquer le Niger et de faire face à l’embargo de l’institution imposé au Niger. Il a salué la déclaration conjointe du Burkina Faso et du Mali en soutien au Niger et la création de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) qui permet désormais aux trois pays de faire face à tout agresseur contre l’un des trois.

Le Chef de l’Etat nigérien a reconnu la nécessité pour les trois pays de conjuguer les efforts pour défendre leur « terre promise », qu’est le Sahel, une zone pleine de potentialités pour la construction d’un développement harmonisé entre ces pays.

Pour sa première sortie à l’extérieur, le chef de l’état nigérien a choisi ces deux pays frères et amis avec lesquels, Niamey entretient d’excellentes relations depuis les événements du 26 juillet dernier.