Le Premier Ministre M. Ouhoumoudou Mahamadou a présidé, cet après midi de ce mardi 7 Février 2023, à la salle des Banquets de la primature, la réunion de comité de pilotage du suivi de la mise en œuvre de la stratégie Nationale de Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilées au Niger.

Pour le premier ministre Ouhoumoudou Mahamadou, ‘’la lutte contre la Corruption est une nécessité impérieuse parce qu’il s’agit d’assurer le développement, la paix et la sécurité de la communauté’’.

En effet, ‘’ la lutte contre la Corruption constitue un déterminant indispensable pour toute action de développement et elle doit se mesurer à travers la transparence, la redevabilité et l’efficacité dans la gestion des affaires et la dispensation des services publics de qualité’’.

‘’Il est connu de tous que la Corruption a des effets néfastes sur le plan économique et social sans une lutte efficace contre la corruption et les infractions assimilées’’ explique t’il.

Par contre, ‘’ Au Niger, la volonté de combattre la corruption s’est traduite par diverses mesures dont la constitutionnalisation de l’indépendance du système judiciaire, la création du pôle judiciaire spécialisé en matière économique et financière entre autres, le renforcement des institutions publiques de contrôle et d’inspection, la mise en place d’un système de régulation des marchés publics, la création et enfin l’opérationnalisation d’une ligne verte au ministère de la justice’’Pour mieux affirmer cette volonté, ‘’un organe spécifique dédié à la lutte contre la Corruption a été créé en 2021 par décret et il s’agit de la Haute Autorité de Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilées (HALCIA) dont les capacités juridiques et opérationnelles ont été renforcées à travers la loi 2016-44 du 06 décembre 2016 et depuis cette année, la HALCIA dispose de prérogatives suffisantes dans la mise en œuvre de ses missions de contrôle et d’investigation’’ a déclaré le premier ministre.

Il a, ensuite indiqué que, ‘’ ses rapports d’investigation font autorité et la seule Invocation de son implication dans l’organisation des examens et des concours décourage les fraudeurs potentiels’’.

Le Premier Ministre M. Ouhoumoudou Mahamadou a fait savoir, ‘’qu’après l’adoption de la loi n°2016-044 du 6 décembre 2016 ayant renforcé les prérogatives de la HALCIA, la stratégie nationale de lutte contre la corruption adoptée par décret n°2018-007/PRN du 05 janvier 2018 est venue conforter la HALCIA dans ses missions de prévention et de lutte contre la Corruption en s’appuyant sur les déclinaisons de la stratégie en trois(3) axes principaux qui sont là prévention, la répression et le partenariat, la HALCIA a déployé des actions à ces divers niveaux’’. Le premier plan quinquennal de cette stratégie étant arrivé à son terme, ‘’il y’a lieu d’en évaluer les résultats et d’élaborer un nouveau plan d’action fort des leçons apprises’’ disait-il.

‘’C’est le rôle dévolu au comité de pilotage, conformément aux dispositions de l’arrêté n°0108/PM du 05 Août 2019 déterminant les missions, la composition et le fonctionnement du conseil d’orientation et de pilotage de la stratégie Nationale de lutte contre la corruption’’ a-t-il ajouté.

C’est dans ce contexte que se tient la présente session du comité de pilotage de la stratégie Nationale de lutte contre la corruption et les infractions assimilées afin d’assurer le suivi de la mise en œuvre des décisions de la première session du COPIL-SNLC et d’examiner les nouveaux points qui seront inscrits à son ordre du jour dont entre autres le suivi de la mise éventuellement leur relecture et qui je l’espère respectera à l’avenir les délais prévus pour sa tenue’’.

‘’L’actualité oblige, récemment encore pour prouver au peuple nigérien combien il est soucieux des questions relatives à la gouvernance le président de la République disait a l’occasion des vœux de nouvel an 2023 que je cite ‘’j’ai toujours fait part de mon engagement à lutter contre la corruption et l’impunité’’ a rappelé le premier ministre.

Le Premier ministre a enfin exhorté les participants, ‘’ à un examen sans complaisance du rapport qui vous sera présenté afin que des recommandations pertinentes soient prises afin d’apporter notre contribution à la bonne gouvernance dans notre pays’’ a-t-il conclu.Notons que cette réunion s’est déroulée en présence du président de la HALCIA, le Directeur de cabinet du Premier ministre, des membres du comité National de pilotage ainsi que des membres du gouvernement.