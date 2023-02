Réunion des Ministres de la Jeunesse CEN-SAD : Le Président Mohamed Bazoum désigné ‘’Champion de la Jeunesse CEN-SAD’’

Le Président de la République Mohamed Bazoum a été désigné ‘’Champion de la Jeunesse CEN-SAD‘’, lors de la première réunion des ministres en charge de la jeunesse CEN-SAD sur la validation du Programme Jeunesse CEN-SAD, tenue à Niamey ce vendredi 10 février 2023.

Cette annonce a été faite par M. Patalet GEO, Ministre Tchadien en charge de la Jeunesse à l’issue d’une audience qu’a accordé le Président Mohamed Bazoum aux ministres en charge de la CEN-SAD présents à Niamey dans le cadre de cette première réunion.

« Nous venons de présenter nos civilités au Président de la République du Niger après avoir validé le document sur le programme jeunesse CEN-SAD où tous les ministres en charge de la zone CEN-SAD se sont réunis à Niamey pour examiner et valider ce programme », a indiqué M. Patelet.

Il a ensuite précisé que « ce programme qui vient d’être validé présente deux composantes importantes dont l’éducation à la citoyenneté et la gestion des terres durables ». C’est pourquoi nous avons trouvé utile de venir rendre compte au Président nigérien qui a accueilli cette importante réunion.

Nous avons ensuite recueilli des orientations et les conseils du chef de l’Etat sur la mise en place de cet important programme qui va favoriser la paix dans nos pays et contribuer au développement des pays membres de la CEN-SAD.

Il en fin fait savoir que le Président Bazoum, ‘’a apprécié la validation de ce programme à sa juste valeur puisque c’est un programme qui va dans le sens d’amélioration des conditions de vie de la jeunesse de la CEN-SAD ‘’.

Le Secrétaire Exécutif de la CEN-SAD, M. Brigi Rafini a pour sa part indiqué que « ce programme part d’un diagnostic connu par tous à savoir, le taux élevé de nos jeunes sans perspectives qui s’adonnent à toutes sortes d’activités de banditisme et nous voulons mettre fin à cela car c’est notre rêve tout comme celui du Président Nigérien ». Selon toujours le Secrétaire Exécutif de la CEN-SAD « nous avons mis en place ce programme pour créer une véritable voix à notre jeunesse pour s’épanouir, se réaliser, avoir des emplois et des revenus mais également pour être capable d’entreprendre et créer eux-mêmes des emplois et nous allons chercher à mobiliser des financements nécessaire pour ça ».

Il a enfin précisé que « les Etats qui étaient présents à cette réunion, sont tous unanimes à reconnaître la pertinence du programme, ils ont adhéré et ils ont estimé qu’ils vont mettre la main à la pâte pour aider la CEN-SAD à mobiliser les moyens pour mettre en œuvre ce programme ».

Ce programme note-t-on, a pour vocation d’être exécuté sur l’ensemble de l’espace CEN-SAD dans une première phase de 5 ans pour une durée totale de 20 ans et avec objectif général de contribuer significativement à travers la mobilisation des jeunes à la sécurité, à la consolidation de la Paix, à la lutte contre la pauvreté et au rétablissement des équilibres écologiques dans les pays de la CEN-SAD.