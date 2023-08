Situation politique au Niger : le Président du MPR jamhuriya appelle à privilégier le dialogue

A travers un message rendu public, ce samedi 05 Août 2023, le président du Mouvement Patriotique pour la République (MPR Jamhuriya), M. ABOUBA ALBADÉ, appelle l’ensemble des parties prenantes à privilégier le dialogue et les négociations pour régler cette situation.

Dans son message, le président du MPR Jamhuriya a rappelé que depuis le mercredi 26 Juillet 2023, le pays traverse une situation particulièrement préoccupante liée à l’interruption du processus démocratique consécutive à l’avènement des Forces de Défense et de Sécurité sur la scène politique.

Tout en déplorant, une fois de plus, cette interruption du cadre démocratique, « nous demandons instamment au Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) de garantir la sécurité et l’intégrité physique du Président BAZOUM Mohamed, de sa famille ainsi que de toutes les personnes arrêtées et d’envisager leur libération immédiate », a—t-il lancé.

Après avoir également rappelé que c’est la 5ème fois de l’histoire récente de notre pays que surviennent de tels évènements caractéristiques du niveau d’instabilité et de fragilité de nos institutions démocratiques, M. Albadé Abouba de faire savoir « qu’Il y a donc lieu de nous interroger tous sur les causes véritables et structurelles de cette instabilité récurrente ».

Aussi, le président du MPR Jamhuriya de noter par ailleurs que « le développement que tend à prendre la situation de crise actuelle interpelle sérieusement chacun de nous en vue d’un sursaut patriotique, dans la paix des cœurs et des esprits, pour épargner à notre Pays des épreuves supplémentaires en plus des défis multiformes auxquels il fait déjà face ».

Par conséquent, Albadé Abouba a invité l’ensemble des parties prenantes à privilégier le dialogue et les négociations entre Nigériens d’abord en faisant appel à la sagesse de nos Chefs Traditionnels, de nos Leaders Religieux et le concours de toute personne dont la respectabilité et l’expertise sont avérées.

Le président du MPR Jamhuriya de demander aux émissaires des institutions régionales à soutenir ce dialogue en rapport avec les notabilités nationales désignées ; et de Bannir tout discours discriminatoire, tout acte menaçant et attentatoire aux intérêts de notre Pays.

Il a par la suite demandé à la CEDEAO et à l’UEMOA ainsi qu’aux autres partenaires de reconsidérer l’ensemble des sanctions aussi graves qu’inédites décidées à l’encontre de notre Cher Pays dont la souveraineté est sacrée.

Enfin M. Albadé Abouba d’exiger de certains pays membres de la CEDEAO et de leurs partenaires à renoncer instamment à leur projet d’intervention militaire dont les conséquences seraient désastreuses pour la Sous‐Région ; et Invite l’ensemble des populations Nigériennes à plus de vigilance et de solidarité face à l’adversité.

Les partis PNA -Al Oumma et MCC Arziki appellent à une union sacrée du peuple

Le Parti Nigérien pour l’autogestion (PNA-Al Oumma ) et Mcc-Arziki ont, par communiqués, appelé à une union sacrée du peuple nigerien suite au coup d’etat militaire survenu le 26 juillet 2023 au niger et face aux sanctions de la CEDEAO.

Dans son communiqué , le PNA -Al Oumma dit avoir pris acte du changement politique intervenu dans le pays et également de la volonté du conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) d’une transition apaisée devant déboucher, dans un délai court, et raisonnable à des élections générales Par ailleurs, le PNA-Al Oumma rejette les sanctions prônées par la CEDEAO à l’encontre du Niger, et appelle à une union sacrée du peuple nigerien.

Quant au parti MCC -Arziki , il appelle toutes et tous à la retenue et au sens élevé du patriotisme pour une résolution de la situation en famille qui renforcera davantage l’unité et la cohesion sociale « qui sont nos plus grandes valeurs au niger », a-t-il souligné tout en demandant à la CEDEAO et l’UEMOA de revenir sur les batteries de sanctions imposées à nos vaillants peuples déjà meurtris par le terrorisme.

Aussi, le MCC Arziki salue le CNSP pour la non effusion de sang et les exhorte à maintenir le cap pour qu’aucune goûte de sang nigerien ne soit versée dans ces moments difficiles.

Le MCC-Arziki demande enfin aux nigeriens de rester débout pour contrecarrer toute agression ou intervention exterieure d’où qu’elle vienne.