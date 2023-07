Sommet USA-Afrique sur les affaires 2023, placé sous le thème « Accroître la valeur de l’Afrique dans les chaînes de valeur mondiales »,

Le Sommet Afrique- États-Unis promet une programmation exceptionnelle de plus de 100 intervenants, parmi lesquels des Chefs d’Etat et de Gouvernement.

Le Président du Niger Mohamed Bazoum invité spécial de l’événement est arrivé ce 11 juillet à Gaborone, capitale du Botswana.

Cette rencontre offre l’occasion aux délégations participantes de fournir un aperçu des nouvelles possibilités de commerce, d’investissement et d’engagement commercial entre les États-Unis et l’Afrique, ainsi que des domaines d’action prioritaires pour la collaboration dans les secteurs de croissance clés.

On peut citer l’agroalimentaire, la finance, l’énergie, la santé, les infrastructures, les TIC et les Industries créatives.

Rappelons que ce sommet des affaires États-Unis-Afrique a lieu tous les deux ans à partir de 1998 en alternance entre les États-Unis et l’Afrique.