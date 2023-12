Sport / lutte traditionnelleDécryptage des rencontres de la 1ère et 2ème journée de la lutte traditionnelle

C’est à l’arène des jeux de lutte traditionnelle Aboubacar Djibo d’Agadez que la saison de lutte traditionnelle, 44ème édition de sabre national a commencé sous la présidence du Ministre de la Jeunesse, de la culture, des arts et des sports, le colonel major Abdramane Amadou, en présence des autorités administrative et coutumière de ladite région.



En vue d’éviter toute incompréhension lors des combats de lutte traditionnelle, la Commission Centrale des Arbitres a d’abord fait une démonstration des règles d’arbitrage issues du code de la discipline.



Dans la matinée de ce samedi, deux oppositions ont opposé les écuries. Il s’agit du combat entre Tillabéry et Maradi, puis Zinder face à Niamey. Lors du premier tour, l’on a assisté au réveil surpris de l’écurie de la région de Tillabéry qui a battu pour la première fois dans l’histoire des jeux de luttes la région de Maradi sur le score de 7 à 3. Au deuxième tour, les régions de Zinder et Niamey se sont séparées avec cinq points de chaque côté. Mais cet affrontement a été très émouvant pour Niamey qui a assisté à la chute de l’un de ses lutteurs favoris Yacouba Adamou, le champion du sabre national 2014, terrassé par Ousmane Abdou Hadi.



Dans la soirée du même jour, Tahoua a battu Diffa 7 à 3. A noter que les lutteurs de Tahoua se sont dévoilés ambitieux lors des combats. Mais le combat de Mansour Issa de Diffa a été spectaculaire. Agadez, la région hôte supportée majoritairement par son public, lors de sa rencontre face à l’équipe de Dosso a battu son adversaire par six points contre quatre.

A la deuxième journée des jeux de lutte traditionnelle, tenue le 24 décembre 2023, la Région de Tillabéry toujours dans la quête de remporter le sacre de cette édition a encaissé 8 points contre 2 pour la région de Diffa. A l’issue de ce combat, Tillabéry perd un seul lutteur invaincu de la première journée, Nouhou Boubacar, tandis que Diffa perd deux invaincus, Kamilou lawan et Mahamadou midjitaba, ce qui lui fait un seul lutteur en course, a la personne de Mansour Issa. La deuxième rencontre de la matinée a mis au point la région de Zinder face à Dosso qui a perdu deux de ces lutteurs redoutables, à savoir Laouali Abdou dan Tela, favoris de la région de Zinder terrassé par le réserviste de Dosso Mougui Assoumane, et Abdourahamane Rabé.



Dans l’après-midi, le combat de Maradi contre Tahoua s’est terminé par 6 contre 3, plus un combat nul. Juste après, à l’issue de l’opposition d’Agadez contre Niamey, la région hôte s’est retrouvée avec 2 lutteurs invaincus et Niamey 3 invaincus qui ont poursuivi le combat à la troisième journée. A la deuxième partie de cet après-midi, la région de Maradi s’est vue massacré par 6 victoires contre 4. Ainsi donc Tahoua conserve ses trois lutteurs et Maradi a maintenu deux lutteurs invaincus de cette deuxième journée.ss