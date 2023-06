La Table Ronde de Haut Niveau sur les engrais et la santé des sols en Afrique de l’ouest et au Sahel, organisée par le gouvernement de la République togolaise en collaboration avec le Groupe de la Banque mondiale et la Commission de la CEDEAO (Communauté Économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest), a établi mercredi à Lomé une feuille de route assortie d’une Déclaration d’engagement des parties prenantes.

Le Président de la République, SEM Mohamed Bazoum, a pris part à cet important événement, à l’invitation de son homologue togolais, SEM Faure Essozimna Gnassingbé. L’on notait également à la Table Ronde de Lomé la présence du président en exercice de la CEDEAO, SEM Général Umaro El Mokhtar Sissoco Embalo de la Guinée Bissau. Les responsables des organisations d’intégration régionale (CEDEAO, UEMOA, CILSS, etc), ainsi que les partenaires techniques et financiers et les investisseurs privés, participaient également à la rencontre.

Les discussions techniques ont porté sur les politiques sectorielles et cadres réglementaires pour la promotion des investissements privés, la production locale des engrais, l’utilisation des engrais et la gestion durable des sols, les infrastructures de distribution et le commerce intra régional.

les Chefs d’État présents à Lomé ont validé la feuille de route soumise par les équipes techniques et ministérielles, et adopté la Déclaration de Lomé. Celle-ci a été lue par Dr Omar Alieu Touray, Président de la Commission de la CEDEAO.