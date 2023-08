Tribune Citoyenne: Faure Essozimna Gnassingbé, Edifier le PANAFRICANISME par la PAIX

Le Président Faure Essozimna Gnassingbé, va durablement inscrire, en belles Lettres d’or , son nom dans l’histoire Éternelle du Sahel . Edifier le PANAFRICANISME PAR L’ARME DE LA PAIX.

Une information forte discrète qui passe inaudible pour ceux qui ne sont pas l’écoute des subtilités de langage, donnée par Serge Daniel sur RFI, souligne subrepticement l’entregent du Président Faure Essozimna Gnassingbé, pour Facilter l’accueil de la Délégation de la CEDEAO par le CNSP à Niamey.

La grande et belle Histoire du Sahel retiendra qu’il aura decouragé une Guerre absurde, source potentielle d’une grande déstabilisation dans le Sahel , et dont les effets induits pourraient atteindre mêmes les pays du Golfe , à une vitesse plus grande que la Crise securitaire née en Libye.

Comme il l’a réussi pour le Mali, certes dans un Contexte qui autorisait des va et viens, l’urgence de la Crise entre la CEDEAO et le Niger, nécessitait une Initiative courageuse, vigoureuse pour obtenir une désescalade, stopper unecatastrophe annoncée: ” la Libyaisation du Niger ” .

En ce moment historique où un debu de dialogue s’est installé, une lueure d’espoir d’éloignement de la guerre, les populations nigériennes , associées aux peuples du Mali, du Burkina Faso, de Guinée et du Nigéria lui seront reconnaissants éternellement, sans oublier l’important bonus de Sympathie de ” la galaxie panafricaniste “.

C’est le Lieu de rappeler que le Togo consolidera davantage sa position de plate-forme légitime, pour accueillir le Forum sur le panafricanisme prévu en 2024 au Togo.

Nous ne sommes point surpris des Initiatives de Paix développées ci et là par le Président Faure Essozimna Gnassingbé. N’est-il pas le dépositaire légitime du Patrimoine de Paix lié à la CEDEAO par les Pères Fondateurs ?

Il ne peut donc se résoudre à assister à la disparition , ou à la dislocation de l’institution communautaire.

Une Flamme qu’il a maintenu allumée en trouvant une issue heureuse à la Crise des militaires ivoiriens entre le Mali et la Côte d’Ivoire.

L’engagement dans la Crise politique au Niger est, pour le Président Faure Essozimna Gnassingbé, un devoir.

Comme les devanciers, grands panafricanistes et hommes de PAIX , il est sur l’ouvrage pour poursuivre l’édification du PANAFRICANISME PAR LA PAIX.

Puisse le Seigneur des Mondes l’Assister davantage dans cette Noble Vision.

Par Elhadj MAIGA ALZOUMA

(Marketing politique et des Institutions

Free-lance Nigérien Tout Court

Africain Engagé)