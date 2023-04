Tribune citoyenne: Mohamed BAZOUM , un Nigérien Tout Court ?

Cette question se pose au regard d’un Acte fort posé récemment par le Président Mohamed Bazoum, qui converge avec des Valeurs retenues dans l’avant-projet de la Charte citoyenne « Nigérien Tout Court , NTC ».

A la faveur du mois béni de Ramadan , le Président de la République a initié une Rencontre avec des Leaders d’Associations islamiques afin de passer un message d’appel à des Prières et des Bénédictions abondantes pour notre pays.

A Nigérien Tout Court ( NTC) , nous estimons que le Chef au sens noble du terme est nécessairement un Croyant , une Personne qui a la crainte du Seigneur des Mondes.

Même si nous avons noté avec beaucoup de satisfaction la quête incontestable du Président Mohamed Bazoum, de lutter contre la corruption , des élans de solidarité avec des populations en souffrance ( Diffa et Tillaberi ) , des remises à l’ordre dans certains dossiers d’abus de pouvoir , ou d’injustice, nous considérions que le point d’éligibilité au label « Nigérien Tout Court » ( NTC ) , n’était pas perceptible nettement.

Il a fallu cet Acte à fort contenu religieux dans le contexte spécial du mois de Ramadan, pour que nous apercevions une lisibilité dans le criterium d’appréciation de la qualité de NTC .

Cette Réflexion n’est pas un essai de Bilan des deux (2) ans de gestion de l’Etat par le Président Mohamed Bazoum.

Elle nous permet de souligner que sur le restant de son Mandat , il y a du potentiel de travail politique bénéfique à réaliser , pour espérer avancer plus résolument . Toutefois ce travail politique doit absolument prendre en compte nos Valeurs sociales fondamentales . Comme préalable il y a la nécessité impérieuse de revisiter les Termes de la Dialectique Consolider et avancer.

L’expérience de la gestion de l’Etat durant ces deux années, enseigne que la dimension « consolider » de son Programme , absorbe énormément d’énergie tant les déficiences structurelles a résorber sont nombreuses.

Il convient également de se débarrasser de présupposés idéologiques acquis qui sont des véritables obstacles ralentissant la volonté d’avancer . Le fait par exemple de considérer que , parce le Mali est soupçonné d’employer une milice militaire privée , alors il doit être ostracisé.

C’est pourquoi nous estimons que le Président Mogamed Bazoum malgré sa « demande insatiable de Peuple » , son besoin de libérer les bonnes énergies , et de produire de l’ intelligence stratégique, les Résultats en termes de mobilisation sociale, de sécurité et bien-être social sont peu lisibles.

Dans plusieurs Tribunes Citoyennes nous avons souligné les limites de la méthode MG-MB , de gestion des Affaires publiques . Elle demeure tributaire d’une mauvaise mise en œuvre de la Dialectique « Consolider et avancer ».

Le Président Mohamed Bazoum, Président de tous les Nigériens doit être visible nettement sur la promotion des Valeurs sociales fondamentales essentielles , qui incontestablement auront un impact considérable sur son Bilan global.

1. De la convergence avec les Principes de NTC

In extenso ,voici les qualités de NTC concernées dans l’avant-projet de la Charte de la Citoyenneté. Au regard de ces Principes, l’Acte du Président Mohamed Bazoum, nous encourage à penser qu’il révèle des qualités caractéristiques des NTC. Des Valeurs qui en font des Personnes de qualité , des Nigériens qui s’efforcent à être socialement exemplaires dans leur vie privée comme publique.

Dans les points 1, 2 et 3 de l’avant-projet de la charte concernant les valeurs défendues par le Citoyen Nigérien Tout Court ( NTC) , il est exigé ce qui suit :

1.1 Une Aversion pour la recherche du gain facile, la corruption , la paresse, la fraude sous toute ses formes

1.2 Une Aversion pour l’intolérance religieuse, le fanatisme religieux, l’extrémisme violent

1.3 La Croyance en Dieu en la Puissance de la Foi et les Bienfaits de Ses Bénédictions et le Besoin de la protection Divine dans tous les Actes.

Généralement nos Chefs d’Etat ne se donnent pas un temps d’écoute suffisant sur les préoccupations d’ordre spirituel de leurs concitoyens. Ils se contentent de leur culture générale sur les questions de religion ou de spiritualité , pour décider ou adopter des postures . le fixisme sur la laïcité de la République explique en partie la tiédeur des rapports de certains Chefs d’Etat avec la Religion .

Souvent cela devient une source inutile de polémiques , voir de désamour avec le Dirigeant.

2. De la nécessité « d’Avancer et Avancer »

C’est en ces termes que nous reformulons le slogan de campagne « Consolider et avancer » . Le Philosophe comprendra les subtilités et autres finalités contenues dans cette reconstruction sémantique de la philosophie de sa Gouvernance.

Avant de poursuivre, il est important de souligner et de faire comprendre à la Population que la gestion des affaires publiques sous nos Cieux , et donc la construction d’une Nation n’est pas une course de vitesse.

Le Chef de l’Etat ne peut être en compétition avec quelques Programmes réalisés sous d’autres Régimes . Il a une exigence de Résultats avec lui-même, qui impose de réaliser des Actions concrètes impactant. C’’est aussi la voie pour le Chef , pour inscrire son nom dans l’Histoire victorieuse ou de succès de son pays.

A présent revenons à la nécessité de la réorientation de la philosophie de l ‘Action publique.

Nos Conclusions et commentaires sont tirés de l’observation à notre échelle , de la gestion des Affaires publiques , . Nous entrevoyons trois (3) champs ou Axes possibles de concentration des Actions de développement pour «Avancer et Avancer ».

Ces champs ou Axes d’Action sont dialectiquement liés . Ce sont :

1. Avancer rapidement sur la bonne politique de voisinage avec le Mali

2. Créer les conditions de retour des populations déplacées du fait de l’insécurité terroriste.

3. Polir les relations sans complexe avec la Religion de façon à obtenir la Grâce Divine collective et individuelle.

Notre Religion l’Islam nous enseigne la valeur et l’importance des Relations de bons voisinages. Elles ne sont pas loin des Relations de parenté , tellement elles sont importantes.

Ce principe s’applique également sur le plan de la géostratégie. C’est un principe existentiel important pour un pays.

De bonnes Relations de voisinage conditionnent la tranquillité sociopolitique et la prospérité dans chacun des pays concernés.

C’est pourquoi, il nous plait de saluer et soutenir l’engagement affiché par le Président Mohamed Bazoum de relancer et consolider le bon voisinage avec les Pays voisins . C’était lors de son récent séjour au Togo , après une première visite au Benin.

Au Benin et au Togo , les prétextes et autres raisons avaient un contenu à dominance économique.

Concernant le Mali les arguments sécuritaires s’imposeront d’eux-mêmes . Des motifs valables pour rétablir les ponts officiels de la fraternité et de la solidarité.

Une Actualité politique de cette sorte serait fortement applaudie par la grande majorité des Populations des deux pays . Elle susciterait un capital de sympathie immense auprès des Opinions publiques des deux pays , voire au-delà.

Un mouvement citoyen pourrait être initié pour amener les Uns et les Autres à dépasser leurs egos , et renouer les Liens de fraternité globale avec le Pays frère du Mali.

Il s’agit de viser également à faire « Avancer » la fenêtre d’oxygénation obtenue par la « diplomatie militaire », avec naturellement l’aval du Président de la République.

En fait la balle est plus dans le camp du Niger, qui par des Propos durs à l’endroit des Autorités de la transition au Mali , a créé une situation de crise qui ne devrait jamais arriver.

A l’épreuve de l’histoire on se rend compte de la faiblesse des arguments usités pour justifier une distanciation diplomatique d’avec le Mali.

Les Puissances étrangères qui ont implicitement pour certaines d’entre-elles , œuvré à faire isoler le Mali , qui prétendent être des modèles de démocratie achevée , se bousculent à Koulouba-Bamako pour se faire accepter par les Autorités maliennes de la Transition.

Au plan sous régional , même la Côte d’Ivoire qui a connu une crise aigue , met des Turbos pour renouer

la fraternité globale avec le Mali ( convocation d’une Commission mixte ) . Nous pouvons et nous devons également faire revivre cette fraternité .

Le Président Seini Oumarou a invité dans l’un de ses Messages , à dépasser les Ego de part et d’autre.

Nous estimons qu’il a raison , c’est une posture de sagesse avec une demande populaire forte.

Il nous plait de souligner que nous avons entrepris , à notre petite échelle citoyenne, plusieurs Initiatives de Lobbying qui ont obtenu le soutien d’un certain nombre de Compatriotes , des Personnes Ressources de grande qualité , avec des Parcours sociopolitiques élogieux.

Ces Initiatives ont buté sur une équation fondamentale pour laquelle il fallait avoir une réponse : Quelle c’est la position officielle de l’Exécutif nigérien, avec à sa Tête le Président de la République ?

C’est le lieu de les remercier pour les hautes contributions , suggestions et surtout leur engagement à accompagner toute dynamique de raffermissement des Relations de fraternité et de solidarité entre les Peuples Frères du Mali et du Niger.

Je ne peux m’empêcher de citer leurs noms, quitte à titiller un peu leur culture de la discrétion , de la modestie et de la générosité.

Il s’agit de Mme Hassane Ali Hadiza Moussa Gros, Pr Khalid ikhri , Mr Antarou Hassane Karanta , Mr Issoufou Kado Magagi , Mr Goumandakoye Mounkaila, Mr Ewangue Mohamed , Mr Mariko Aboubacar , Mr Louel Kader Mahamadou , Mr Moussa Mohamed .

Notre Religion ne nous enseigne t-elle pas abondamment sur les inconvénients et autres dégâts dans les rapports humains du fait de l’orgueil ?

Du reste, les Grands Hommes ont toujours pu surpasser cette barrière au regard de l’intérieur de leurs pays .

Voilà pourquoi nous estimons que la Rencontre avec les Responsables des Associations islamiques atteste de l’attachement du Président de la République à la Force de la Foi , à celle des Invocations et autres Prières.

A nos yeux cela constitue un pas important permettant de suggérer que l’on doit « Avancer » dans le retour au bon voisinage avec le Mali.

Le Mois de Ramadan étant celui du Pardon sincère extrêmement bénéfique , est une occasion sans pareille pour se pardonner et se réconcilier.

Concernant les Axes d’Action sur la sécurité et le retour du développement dans les Territoires désertés par les Populations, le retour de la coopération intégrale entre le Mali et le Niger devrait accélérer et consolider les processus.

Nous avons enregistré un avant-gout des Bienfaits d’un tel bon voisinage , avec la coopération militaire retrouvée entre les Fonces de défense et de sécurité des deux pays . Des résultats concrets sont déjà enregistrés dans la lutte contre le terrorisme.

En guise de synthèse , nous considérons que la prise en compte de la Foi et des valeurs d’humanité , dans la philosophie de conduite des Affaires de l’Etat , est un pas décisif dans la création de conditions de mobilisation populaire autour des Forces de défense et de sécurité, autour des intérêts supérieurs de notre pays .

La reprise des activités productives par les populations de retour dans leurs terroirs aura un effet multiplicateur sur le taux de Bonheur Brut national

Elhadj MAIGA Alzouma

Nigérien Tout Court , NTC

Africain Engagé