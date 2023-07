Tribune Citoyenne Niger, Sécurité et Défense de la Patrie

Après le Discours du Président du CNSP, nous aimerions faire un Focus sur notre Proposition d’initiative Défense et Sécurité de la Nation ( IDSN).

Le Temps de revenir pour un décryptage plus profond.

Précisions sur l’initiative ISDN proposée dans notre Tribune Citoyenne sur ” Trois

(3) Initiatives pour avancer résolument. Rien n’est plus important que la survie d’une Nation.

Dans la Guerre asymétrique imposée à nos pays( Mali , Burkina Faso, Niger), le salut passe par l’alliance franche Peuple et Armée. Cela devrait pas juste un slogan.

Dans le contexte démocratique qui est celui de notre pays, nous devrions quitter le confort dit du bon fonctionnement des Institutions pour inventer une démarche citoyenne qui transcende les obédiences politiques, les ego et autres petits préjugés, pour créer les conditions de l’alliance chaleureuse, populaire Peuple et Armée.

C’est la Finalité visée dans notre proposition de l “Initiative Défense et Sécurité de la Nation. Il faut faire en sorte que tous nos Concitoyens deviennent des “Forces de Défense “de leur pays à travers leur mobilisation consciente, volontaire et suivant leurs capacités contributives.

Nous pouvons y arriver si nous avons le courage de nous retrouver dans le Cadre dune Rencontre Nationale d’appropriation citoyenne des questions de sécurité et défense de notre pays.

Ce ne serait pas une occasion de déroulement ou de règlement de comptes, mais une opportunité de dépassement , pour se souder et ensemble apporter une Réponse nationale appropriée ( non régionale) au Cancer terroriste qui se métastase à un rythme et une dimension extrêmement inquiétants.

Naturellement la Volonté politique d’y aller au plus Haut Sommet de l’Etat reste la condition sine qua non de sa faisabilité et de son succès.

La mise en oeuvre est fort simple.

Le Président de la République constitue un Panel de Personnes Ressources nigeriennes reconnues pour leurs qualités socio professionnelle , l”exemplarité dans la vie sociale . Ils auront pour mission de proposer un Format pour lesdites Rencontres Nationales , et seraient chargés de les conduire.

L’Objectif principal étant de mettre à la disposition du Président de la République, Père de la Nation, Garant de la Sécurité de tous, des Conclusions et Décisions efficaces qui vont s’imposer à tous.

Mobisés en Nigeriens Tout Court, nous réussirons in cha Allah !

Par Elh MAIGA Alzouma Nigerien Tout Court, NTC