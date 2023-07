Tribune Citoyenne: Niger, Trois( 3) Initiatives pour Avancer résolument !

Pour ceux qui suivent nos Tribunes , ils auront remarqué que nous avons produit une Réflexion relativement abondante sur notre Vision de la gestion de notre beau et unique pays le Niger.

Nous avons essayé d’attirer l’Attention de nos Concitoyens , les lecteurs de nos Tribunes , sur la fragilité de l’écosystème sociopolitique , sur le seuil de ‘’flétrissement social’ sous lequel nous pourrions nous retrouver si des Mesures vigoureuses ne sont pas mises en œuvre, de redressement de nos méthodes de gestion , d’encouragement à la constitution d’une capacité de production d’Intelligence stratégique multiforme . ll s’agit de conditions sine qua non pour adresser les défis de développement posés à notre pays.

Nous avons particulièrement souligné l’importance de la production d’intelligence stratégique multiforme, au regard des mutations socio-politiques dans la gestion des Affaires du Monde. De façon non exhaustive, il s’agit des effets de la Pandémie du Covid , du Terrorisme international avec une capacité décuplée d’expansion spatiale , et de nuisance accrue, de la guerre dite d’Ukraine opposant la Russie à l’Occident, de l’émergence d’une nouvelle polarisation dans la gestion des Affaires du Monde, de la réalité de l‘impact des changements climatiques sur les sociétés humaines et les modes de production etc.

Cette nouvelle donne induit pour les pays, l’urgence de définir des politiques pour s’auto-prendre en charge, stimuler les productions intérieures notamment dans les secteurs stratégiques de l’Agriculture , de l’Energie et de la petite et moyenne Industrie , avant de compter sur l’Extérieur.

Au regard du Discours d’investiture de haut Vol du Président Mohamed Bazoum, Discours extrêmement engageant en termes de potentiel de justice sociale, de promotion des Valeurs sociales fondamentales, nous étions avec des millions de nos Compatriotes dans l’attente d’une Espérance qui améliorerait les acquis socio-politiques, et ouvrirait des chantiers nouveaux bâtis autour de la libération des Energies créatrices de nos populations.

Espoir de disposer d’un modèle d’Appropriation des Programmes par nos Concitoyens, de leur pleine implication dans leur implémentation.

Nous avons espéré quitter graduellement le modèle insipide Max Wébérien de d’Administration publique, pour un modèle véritablement plus proche des Populations.

Beaucoup de signaux commençaient à se dessiner , notamment les Rencontres Citoyennes initiées par le Président de la République, son besoin insatiable de rester collé avec la base (Tournées régionales du Président Mohamed Bazoum ), un trait de caractère hérité de son parcours de syndicaliste.

Tous ces atouts semblaient indiquer qu’une nouvelle Méthode de gestion était possible.

Au demeurant le contexte socio-politique s’est complexifié avec des effets contraignants sur les cadres de vie des Population.

En effet , La question sécuritaire et son corollaire de déplacements des populations , de pertes en vie humaine , cette terreur importée et imposée à notre pays , des dossiers d’atteinte aux deniers publiques sans sanctions appropriées , des privilèges économiques et sociaux attribués à des compatriotes sans bases objectives d’appréciation, le coût de la vie , toutes ces situations traumatisantes ont fini par émousser l’enthousiasme de nos Concitoyens.

La routine d’élaboration de PDES , de tenues de Tables Rondes de recherche de Financement , des Foras des Investisseurs parfois avec des doublons , des promesses très largement suffisantes de financements , non disponibles à vue , une Administration publique sans Culture du sens de l’Etat , adossée à des ONG, des Cadres ne maitrisant pas les déclinaisons du Programme présidentiel, avec en prime des Chefs de Départements Ministériels pour la plupart , ignorants eux également le Contenu véritable et des Enjeux dudit Programme.

La pratique des Réunions périodiques de Cabinet Ministériel, des Rencontres annuelles dévaluation et d’internalisation des Programmes sectoriels du Ministère, est abandonnée, malgré les efforts remarquables d’un Commissariat chargé de modernisation de l‘Administration.

Avec un tel attelage organisationnel dans la forme et dans l’essence, l’on ne saurait espérer de l’efficience ou de l’efficacité dans la gestion des Biens publics.

Pour faire bonne conscience le taux de croissance est servi sans retenue, pour défendre l’existence d’un bien-être social, en fait virtuel. Même l’indice d’évaluation du climat des Affaires disparait de plus en plus des Discours. De nombreuses initiatives ‘’ invest in Niger ‘’ , avec un taux de retour sur investissement de promotion faible , sont la traduction soit d’une faiblesse d’attractivité globale de la Destination ‘’Niger pays de Tourisme d’affaires ‘’ , soit d’une faiblesse de notre bargaining Power.

C’est le lieu de souligner que le nombre d’évènements, ou même celui des visiteurs n’est un indice objectif de l’impact socio-économique du Tourisme évènementiel.

Par ailleurs nous n’avons plus rien à démontrer à l’Extérieur pour arracher des Titres de Champions de ceci ou de cela.

Nous avons besoin d’avoir un Chef Champion national dans les secteurs clés, qui va susciter des champions nationaux à tous les niveaux.

En fait nous devrions redevenir des Nigériens Tout Court, qui pensent Niger avant toutes autres considérations , avec intelligence , esprit de générosité , et dans la fraternité vraie retrouvée .

1. Pas de solutions providentielles extérieures

Il n y ’aura jamais de Plan Marchal pour l’Afrique, encore moins pour un seul pays. Sinon nous aurions croulé sous le poids de financements au moins comme Dividende démocratique.

Il convient de rappeler que dans le même ordre d’esprit le Président Issoufou Mahamadou n’avait-il pas, depuis une Rencontre à Malte, avancé l’idée d’un Plan Marshal pour l’Afrique , un moyen de booster le développement endogène, pour décourager la Migration ? C’est demeuré sans effet ! Les Puissances Occidentales n’en ayant jamais parlé, malgré des relances de temps en temps par certains Lobbys politiques africains.

2. Pour des Solutions novatrices endogènes

La grande équation à résoudre est celle de la mobilisation citoyenne voire populaire autour des enjeux de développement du pays.

Pour se faire nous estimons qu’il faut d’abord, rendre le Programme Présidentiel lisible, compréhensif et internalisable par tous.

Mêmes les grands Experts avec un long parcours administratif ont des difficultés à ‘naviguer’ dans la structuration du programme. Quid alors des Citoyens ordinaires qui sont pourtant concernés par les Projets et programmes qui seront financés avec des Deniers publics.

Il y a une nécessité de sa simplification conceptuelle et de priorisation.

Aussi l’expérience enseigne que la durée des Mandats ne permet pas de réaliser l’entièreté d’un programme Présidentiel. C’est pourquoi pour impacter et laisser une empreinte dans l’édification de son pays, un Chef d’Etat doit se concentrer sur des programmes stratégiques à fort impact socio-politique, en nombre limité.

Dans ce sens il peut, comme nous le suggérons dans notre Propos opter pour des INITIATIVES.

Le Président Issoufou Mahamadou avait entrevu cette approche en direction du secteur agricole, avec son Initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Malheureusement une évaluation très substantielle, dans les Règles de l’Art n’a pas été faite et publiée.

L’approche identification et mise en œuvre des Initiatives pour être véritablement opérationnelle et efficiente, doit être soutenue par une grosse capacité d’évaluation et d’Audit au sens noble du terme.

Du haut de notre longue expérience de la gestion des Affaires publiques, des échanges avec des Frères et Sœurs Nigériens Tout court, et tenant compte du Programme et du volontarisme du Président Mohamed Bazoum , nous suggérons la mise en place de 3 Initiatives (les 3I).

Elles ambitionnent toutes de créer les conditions d’une vraie appropriation citoyenne, et donc de participation à leur succès.

Les Valeurs qui fondent la qualité de Nigérien Tout Court , en prônant par exemple la fraternité vraie , le dépassement de soi , et la solidarité dès lors qu’il s’agit de la cause de notre pays , fourniront l’énergie psycho-sociale nécessaire pour une mobilisation citoyenne conséquente.

Enfin il convient de souligner que chacune des Initiatives nécessite la tenue d’une Rencontre nationale d’appropriation.

Ces Rencontres seront des moments de libération des énergies constructives et des Intelligences. Elles seront conduites par des Panels constitués de Hautes Personnalités nigériennes reconnues pour leurs qualités humaines et socio-professionnelles.

2.1. Initiative Sécurité et Défense de la Nation (ISDN )

De façon très succincte elle doit traiter des conditions pour gagner la guerre asymétrique contre le Terrorisme, la contribution citoyenne, les choix stratégiques, l’avenir des Bases militaires étrangères installées dans notre pays. Cette question des Bases militaires étrangères ne devrait pas faire l’objet d’une fixation étant entendu qu’à termes, ces Bases vont nécessairement partir au risque d’être traitées comme ce l’occupation militaire.

A court et moyen termes il s’agira de mieux cadrer les principes de coopération militaire avec elles.

Cette Initiative définira également les conditions pour cultiver le bon voisinage avec les Pays frères du Mali et du Burkina Faso , et l’optimiser aux fins de la lutte contre le Terrorisme. Ij s’agit d’une condition essentielle pour combattre efficacement le cancer du Terrorisme.

Il faut que nous coopérions avec le Mali et le Burkina Faso, dans la fraternité sincère, et le respect de leurs choix politiques et stratégiques.

Le Président Issoufou Mahamadou par exemple, sur la question du 3 ième Mandat en Cote d’Ivoire avait répondu en disant que chaque pays a ses réalités socio-politiques qu’il faut respecter. Cette posture de bon sens, peut aider à asseoir une politique de voisinage respectueuse des choix stratégiques des Uns et des Autres.

2.2. Initiative accroitre la Production et la Productivité du secteur rural (IAPPSR)

Le déclassement de niveau de priorité de ce secteur combien stratégique, particulièrement dans le nouveau Contexte mondial où les pays se replient sur eux-mêmes des suites de la grande incertitude qui caractérise l’Environnement sociopolitique international, ce déclassement prioritaire est manifeste dans les programmes d’éducation.

A l’Ecole l’on nous a toujours enseigné que les piliers de l’économie de notre pays sont l’agriculture et l’élevage.

Aujourd’hui entre les Mines, les infrastructures urbaines et interurbaines, les Villes intelligentes, le changement climatique etc., la lisibilité de ce secteur prioritaire est devenue floue.

Pour réussir une politique de promotion de pôles agro-industriels, il faut disposer au préalable d’une production rurale da qualité en quantité très suffisante. Des pays comme le Benin ont mis près de vingt (20) bonnes années pour atteindre des niveaux de production dans certaines filières comme le coton, le maïs, , autorisant ainsi la transformation industrielle.

Il faut donc revisiter notre politique de promotion du secteur rural à partir des filières retenues par le Programme présidentiel, afin de bouster les productions.

Toutes les chaines de valeurs doivent être revisitées pour en évaluer les atouts et les contraintes, et œuvrer à faire lever les blocages, pour produire en très grande quantité.

Même dans l’hypothèse de stimulation de l’investissement extérieur massif dans le secteur, modèle dit des PPP (ce qui n’est pas automatique), le passage par l’Initiative d’Approbation citoyenne des Enjeux est incontournable. Quid de la politique d’accessibilité aux Engrais par exemple ? Quid des Financements structurellement adaptés au secteur ? Des Ressources humaines ?

2.3. Initiative Reconstruction Citoyenne

Cette Initiative identifiera et mettra en place des programmes qui vont permettre l’émergence d’une Citoyenneté prospective. Une Citoyenneté qui s’appuiera sur nos Valeurs sociales fondamentales pour forger son Destin. Des problématiques relatives à la qualité de l’éducation, la place et le rôle de la Famille, l’engagement patriotique, le rapport avec les Biens publics, l’exemplarité des Dirigeants dans leur vie privée et publique, la solidarité et le Respect des symboles de la République, seront pris en charge dans le cadre de cette Initiative.

Par Elhadj Maiga Alzouma (Nigérien Tout Court)