Un incendie consume plusieurs centaines de boutiques au marché de la ville de Tahoua

Un incendie s’est déclaré tôt ce matin aux environs de 7 h du mercredi 15 février 2023 au marché de la ville de Tahoua logé dans le stade régional et alentours. On ne déplore aucune perte en vie humaine, mais d’importants dégâts matériels ont été enregistrés notamment plusieurs centaines de boutiques et autres installations commerciales parties en fumée.

Selon le commandant des opérations des sapeurs-pompiers, trouvé sur les lieux, “le feu est éteint nous sommes en cours de l’opération de déblayage” a-t-il ajouté. Aussitôt informées, les autorités régionales à leur tête le gouverneur de la région se sont rendues sur les lieux du sinistre pour apporter leurs compassions et celles des plus hautes Autorités du pays aux sinistrés. Dans une interview accordée à la presse à la fin de la visite des dégâts causés par l’incendie, le gouverneur de la région de Tahoua M. Issa Moussa a affirmé, venir constater l’ampleur des dégâts.

“Nos opérateurs économiques ont complètement perdu leurs marchandises suite à un incendie qui s’est déclaré ce matin. Comme il y’a du vent qui souffle, le feu s’est très vite propagé vers d’autres boutiques’’ a-t-il indiqué. Pour le moment selon lui le bilan n’est pas disponible sur le nombre exact des boutiques ravagées par les flammes.

“C’est une période très difficile pour nos commerçants a reconnu le gouverneur qui sont en train de se battre. Le Gouverneur a lancé un appel à ces derniers pour qu’ils soient plus prudents et vigilants pour ne pas mettre les produits inflammables dans des boutiques.

Il a saisi cette occasion pour présenter au nom des plus hautes Autorités du pays notamment le Président de la République Mohamed Bazoum et le Premier Ministre Ouhoumoudou Mahamadou ses regrets à toutes les victimes de ce drame. Il a enfin promis de faire une évaluation sur les dégâts pour transmettre à qui de droit.

Quant au président du Conseil de Ville de Tahoua M. Abdou Ouhou Dodo, il a qualifié de lamentable, de triste et de déplorable ce qui est arrivé au marché de la ville de Tahoua. “Personne n’est responsable de cette situation’’ a-t-il expliqué avant de prier pour ceux qui ont perdu leurs biens, ‘’nous sommes solidaires avec eux a-t-il poursuivi.

“Toute la population de la ville pleure cette perte énorme de richesse, c’est notre économie qui est détruite, une économie déjà fragilisée a-t-il regretté. “Nous avons une rencontre avec le gouverneur certainement des mesures seront prises pour éviter ce genre de situation a-t-il annoncé. “Nous sommes solidaires au nom de la population avec ceux qui ont perdu les leurs et nous exprimons toute notre compassion a-t-il conclu.

Pour rappel, c’est pour la deuxième fois que ce marché de la ville de Tahoua délocalisé au stade régional est victime d’un incendie. Il faut noter qu’un nouveau marché central de Tahoua est déjà construit, mais qui n’est pas toujours opérationnel, un comité de répartition des boutiques a été déjà mis sur pied avec comme président, le gouverneur de la région.