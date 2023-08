Une délégation du système des nations unies au cabinet du Premier Ministre

Le Premier Ministre, SEM. Mahaman Ali Lamine Zeine a reçu, hier, vendredi 18 août 2023, une délégation du système des nations unies conduite par le représentant spécial de l’ONU pour l’Afrique de l’ouest et le Sahel, M. Léonardo Simao.

L’audience, indique-t-on, entre dans le cadre d’un dialogue pour une sortie de crise politique au Niger.

A l’issue de cette rencontre, le représentant spécial a précisé que cette rencontre entre dans le cadre ”des rapports des Nations Unies et le Niger et vise à rechercher des voies pratiques pour aider le pays à sortir de la crise”.

Pour M. Leonardo Simao, ”il faut d’abord écouter les autorités, leur point de vue, demander leurs avis, étudier ensemble, et trouver un chemin pour que le pays rentre aussi rapidement que possible dans la normalité constitutionnelle et de l’égalité”.

”Nous sommes là parce que nous sommes convaincus que c’est possible avec le dialogue, avec beaucoup d’application on peut trouver la solution parce qu’il n’y a pas un problème sans solution. Il faut être persistant, il faut travailler et faire croire aussi à la bonne foi des uns et des autres, et trouver un chemin pratique pour le retour à la normalité du pays” a-t-il soutenu.

Cette rencontre s’est déroulée en présence des membres du gouvernement, des membres du CNSP, du directeur bureau Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel et enfin de la coordinatrice du système des Nations Unies au Niger.