Union Africaine : notre compatriote Issifi Boureima nommé Secrétaire Exécutif de la Commission Climat pour la Région Sahel

Notre compatriote Issifi Boureima a été nommé Secrétaire Exécutif de la Commission climat pour la Région du Sahel (CCRS) de l’Union Africaine à l’issue de la 2e Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine qui se tient du 17 au 18 Février 2023 à Addis-Abeba en Ethiopie.

Cette nomination est la marque d’une reconnaissance des instances politiques de la Commission à l’endroit de Monsieur Boureima pour ses compétences, son engagement soutenu et son leadership affirmé dans le cadre de la conduite du processus transitoire.

Le Niger se réjouit ainsi de cette percée diplomatique sous l’impulsion du Président Bazoum pour avoir obtenu la confirmation du siège de la nouvelle organisation intergouvernementale ainsi que la nomination d’un de ses fils à la tête de sa première mandature.

Depuis 12 ans M. Boureima Agronome Environnementaliste et Planificateur occupait des fonctions de mission à la Présidence de la République, qui constitue le pôle d’orientation et d’impulsion des politiques publiques. En effet, Mr Boureima était Assistant technique à la haute autorité de la sécurité alimentaire ( HASA ) puis conseiller en charge des dossiers de l’environnement et du climat à la Présidence de la République avant d’être nommé Coordonnateur du cadre transitoire opérationnel de la commission.

Il a précédemment travaillé au Canada comme Chargé de projet à l’Institut Québécois d’aménagement de la forêt feuillue. Mr Boureima a désormais les charges de diriger pour les trois prochaines années cette nouvelle institution régionale.

Conformément à l’esprit de la Déclaration de Marrakech en novembre 2016, endossée par une décision de l’Assemblée Générale de l’Union Africaine du 30 et 31 janvier 2017, la CCRS est chargée notamment, de la coordination et du suivi des initiatives prioritaires dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques et du développement durable dans la Région du Sahel.

Elle est aussi chargée de la mobilisation des partenaires bilatéraux et multilatéraux à la faveur d’une mise en œuvre efficiente des initiatives climatiques.