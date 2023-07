Violente attaque terroriste dans le département de Torodi

La nébuleuse terroriste qui sévit depuis un certain temps dans certaines zones de notre pays a encore fait parler d’elle ce vendredi passé.

Après s’être pris à plusieurs reprises à des paisibles villageois sans défense, ils ont osé cette fois ci à des convois escortés par les forces de défense et de sécurité.

En effet, selon un communiqué officiel, des camions du convoi a été attaqué à Niakatire aux encablures de Makalondi.

Ce convoi de 18 camions escortés par cinq (5) véhicules de la gendarmerie a été la cible d’une attaque terroriste à 15 km de Makalondi dans le département de Torodi.

Les terroristes ont déposé des IED sur le tronçon.

Lorsque le convoi a marché sur les IED, ils se sont déclenchés en même temps. Les terroristes qui étaient en embuscade ont surgi en tirant dans tous les sens.

La riposte vigoureuse des gendarmes a mis l’ennemi en déroute. Les assaillants pris sous le feu des fds ont pris la foudre d’escampette, en abandonnant derrière eux leurs morts et matériels.

Il ressort du bilan officiel que côté amis, 5 personnes sont décédées dont un gendarme et 4 civils 19 blessés dont 7 gendarmes, 5 militaires et 7 civils, qui ont tous été évacués sur Niamey ;

4 camions ont également été endommagés.

Du côté ennemi, on a recensé, 2 terroristes neutralisés et abandonnés sur place ; 5 motos, 2 fusils AK 47 et un 1 poste radio portatif récupérés.

Saisie immédiatement, la mission NIYA de Makalondi constituée des Forces Armées Nigériennes est venue à la rescousse. Ce qui a permis de contrôler rapidement la situation.

Toujours le vendredi 14 juillet 2023, des éléments de la Garde Nationale du Niger (GNN) de la position N’Gagam dans la région de Diffa ont tendu une embuscade au niveau du village de Ouradou à un véhicule 4×4.

Après une course poursuite, les éléments de la GNN ont capturé les présumés .

Il a été retrouvé dans le véhicule immobilisé, une (01) caisse de 1400 cartouches de 7,62x39mm, 19 caissettes de 700 cartouches contenants chacune 06 paquets moyen de 100 cartouches chacun de 7,62x39mm, 58 petits paquets de 20 cartouches chacun de 7,62x39mm, 6970 cartouches de 7,63x39mm en vrac dans des sacs, soit un total de 23430 cartouches de 7,62x39mm.

Par Ibrahim Aghali (Contribution Web)