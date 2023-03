Visite d’amitié et de travail du Président de la République au Bénin

Le Président de la République, Chef de l’État, SEM Mohamed Bazoum, est arrivé lundi matin 13 mars 2023 à Cotonou, pour une visite d’amitié et de travail de 48 heures, à l’invitation de son homologue béninois SEM Patrice Talon.

Accompagné d’une forte délégation composée de membres du gouvernement et d’opérateurs économiques, le Président Mohamed BAZOUM a été accueilli à sa descente d’avion par le Ministre d’État Abdoulaye BIO TCHANÉ à la tête d’une délégation composée du Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération, Monsieur Aurélien AGBENONCI et de la Ministre de l’Industrie et du Commerce, Madame Shadiya Alimatou ASSOUMAN.

Le cortège présidentiel s’est ensuite ébranlé vers le Palais de la Marina où les honneurs militaires ont été rendus au président nigérien qu’attendait sur le perron son homologue béninois. Les deux présidents ont eu ensuite un long tête à tête, avant de rejoindre la séance de travail que tenaient les délégations ministérielles.

A l’issue de celle-ci, un communiqué final a été lu, avant que les deux présidents co-animent une conférence de presse dans les jardins du Palais de la Marina.

Au cours de celle-ci, ils ont souligné l’excellence des relations nigéro-béninoises. Le Président Talon a salué le leadership de son homologue nigérien dans la lutte contre le terrorisme et la résilience du peuple nigérien face à ce phénomène. Pour sa part, le Président BAZOUM a loué les énormes progrès économiques obtenus au Bénin ces dernières années, et annoncé qu’il visiterait au cours de son séjour les installations portuaires de Cotonou, la station terminale du pipe-line Export Niger-Bénin de Sèmè Kraké et la zone industrielle de Glo-Djigbé.

Evoquant l’état de la coopération nigéro-béninoise, les deux chefs d’Etat ont réaffirmé leur volonté de la redynamiser : le Président Talon a qualifié les peuples nigérien et béninois de « peuples siamois ». Son hôte Mohamed BAZOUM a estimé pour sa part que « nos deux économies sont complémentaires. La route Cotonou- Parakou- Malanville est la route du Niger. Et nous allons conforter cela en évacuant notre pétrole par le Bénin », a ajouté le Président nigérien.

Sur la question de la sécurité, les deux présidents se sont réjouis de l’accalmie à leur frontière obtenue par la coopération entre leurs armées.

Après un déjeuner en tête à tête avec son homologue béninois le Président de la République S.E.M Mohamed Bazoum a visité cet après-midi les infrastructures portuaires du Port Autonome de Cotonou et la Station terminale du pipeline Export Niger-Bénin, à Sèmè Kraké (département de l’Ouémé, sur la côte sud-est du Bénin), dont les travaux sont exécutés à près de 80% et se termineront en fin 2023.

Ce fut l’occasion, pour le Chef de l’Etat, de voir de visu l’état d’avancement de la construction de cette composante importante du projet du Pipeline Export.

Au stade actuel des travaux, les gros œuvres des 3 réservoirs de stockage de pétrole brut de 100 000 m³ en cours de construction à la station terminale de Sémé sont terminés, le T-401 a achevé l’installation du ponton, de ses accessoires et a été mis à l’eau avec succès; le ponton et ses accessoires du T-402 et du T-403 sont également en cours de construction de manière ordonnée, et devraient être achevés et mis à l’eau pour test respectivement au début du mois d’avril et au début du mois de mai.