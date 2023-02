Visite de terrain du haut haut-commandant de la gendarmerie

Le haut commandant de la gendarmerie nationale, le général du corps d’armée, le Général Laouel Chekou Koré, accompagné par le commandant de la gendarmerie Territoriale, le colonel Garba Issoufou, le commandant de la gendarmerie mobile, le colonel Abderamane Marwana et le commandant du centre des opérations spéciales, le colonel Halidou Issa étaient à Agadez dans le cadre d’une visite de prise de contact avec le personnel.

Le Général kore a effectué par la même occasion une série de visite dans les unités de service de la gendarmerie nationale de la place d’Armes, en passant par la deuxième légion de la gendarmerie, le haut commandant de la gendarmerie nationale a également présidé une réunion de synthèse.

Le général de corps d’armée, Laouel Chekou Koré a devant les officiers supérieurs de la gendarmerie nationale réunis pour la circonstance, transmis les encouragements et les félicitations du Président de la République, Chef de l’État, Chef Suprême des armées et du ministre de la Défense Nationale.

La sécurité des personnes et de leurs biens, la lutte contre les banditismes armés sur les axes routiers, la discipline, le comportement l’engagement de soi, le renforcement et la consultation, la cohésion et la fraternité d’armes entre les forces de défense et de sécurité sont autant de sujet amplement développés par le Général de corps d’armée.

Le haut commandant de la gendarmerie nationale a également effectué plusieurs visites au niveau de la deuxième légion de la gendarmerie nationale.

C’est ainsi qu’il a visité le service auto en passant par le service froid et climatisation, les différents bureaux avant de se rendre au niveau du groupement de la gendarmerie d’Agadez.