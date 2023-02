Visite du Sultan de Maradi et du Président du conseil de ville dans les zones inondables

Renouant avec les traditions ancestrales de visites de terrain pour s’enquérir des conditions de vie des populations, l’honorable Sultan de Maradi, Ahmed Ali Zaki accompagné du président du Conseil de Ville de Maradi, M. Pacachatou Mourtala a visité mercredi 1er février, les zones inondables de la ville de Maradi.

Cette première sortie de visite de terrain conjointe de ces deux personnalités a pour but de visiter les quartiers à risque de la ville de Maradi, sujets périodiquement des inondations des eaux de pluie et des débordements répétitifs des eaux du Goulbi.

L’honorable Sultan du Katsina Maradi, Ahmed Ali Zaki a affirmé que pour cette sortie, il s’agit de se rendre compte de la situation des populations qui vivent en bordure des ravins et ceux qui sont dans les zones inondables. « La saison des pluies approche et nous savons ce que la population de Maradi a vécu l’année passée. Nous ne souhaitons pas qu’une telle situation se reproduise, raison pour laquelle nous avons décidé avec le président du Conseil de ville, de prendre à bras le corps ce problèmes afin d’y remédier » a-t-il affirmé. Il s’est déclaré satisfait de la prise en compte de ce problème par le Président du Conseil de Ville de Maradi et les trois (3) Maires des arrondissements communaux.

Selon le Maire central de Maradi, il s’agit pour eux de toucher du doigt les problèmes qui assaillent les populations de cette zone et procéder à une nouvelle évaluation afin d’apporter des solutions. « Il y a déjà un début de solution au niveau de certains quartiers, mais beaucoup reste à faire » a-t-il reconnu. Il a indiqué que c’est ce qui justifie cette sortie afin voir ce qui est gérable au niveau du conseil de ville sur fonds propres et aller à la recherche du financement au niveau de l’Etat et ses partenaires, pour ce qui dépasse la capacité de la ville.

Il a souligné que pour 2022, l’Etat et ses partenaires ont fourni beaucoup d’efforts dans le traitement du ravin de Zaria, la construction de plusieurs kilomètres de caniveaux et des voies bitumées. « C’est l’occasion ici de réitérer nos remerciements aux plus hautes autorités de notre pays pour les efforts qu’ils ne cessent de déployer pour le bonheur de nos populations » a-t-il dit.

Par Tamtam info news (ANP)