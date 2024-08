Célébration du 64ème anniversaire de la création des Forces armées Nigériennes.

Le Ministre d’Etat de l’Intérieur, assurant l’intérim de son homologue de la Défense nationale, le Général de Brigade Toumba Mohamed, a présidé ce jeudi 1er août 2024 à la base aérienne 101 de Niamey, la cérémonie de commémoration du 64ème anniversaire de la création des Forces armées Nigériennes (FAN), rapporte l’agence nigérienne de presse (ANP).

En effet, depuis leur création en 1961, les Forces Armées Nigériennes ont connu de profondes mutations dont la plus importante a consacré la création de l’Armée de Terre et de l’Armée de l’Air par décret le 18 Juin 2002.

De la création des Forces Armées Nationales, le 1er Août 1960, en passant par le transfert d’autorité intervenu le 03 Septembre 1961 entre l’autorité militaire coloniale et l’autorité militaire nationale représentée par la personne du Colonel Demba Mainassara, premier Chef d’Etat-major nigérien, l’architecture des Forces Armées Nationales héritée de la période coloniale s’est façonnée progressivement.

Les FAN comptent à ce jour neuf (9) Zones de Défense, la Circonscription Militaire de Niamey (CMN) et cinq (5) Bases Aériennes actives reparties sur l’ensemble du territoire national. Ce dispositif évolue vers un maillage territorial en adéquation avec le plan de montée en puissance des Forces Armées Nigériennes.

Ainsi, la conception d’un modèle des FAN à l’horizon 2030 prévoit la modernisation des moyens à mettre en œuvre, notamment dans les domaines de la projection, de la mobilité, de la puissance de feu et du traitement de l’information.

Cette cérémonie a été une opportunité pour présenter aux autorités les différents matériels réceptionnés et les infrastructures construites à la Base Aérienne 101 dans le cadre de la montée en puissance des Forces Armées Nigériennes.

Ils sont composés d’équipements de communication, d’engins blindés, de Drones armés et d’avions d’attaque utilisant une technologie de dernière génération et certains aéronefs exploités par l’Armée de l’Air.

A l’issue de la présentation des matériels, le Général de Brigade Toumba Mohamed a rappelé que « nous sommes engagés depuis quelques années dans un combat contre les forces impérialistes » avant de souhaiter, au nom de l’armée et du président du CNSP, une bonne fête de l’armée ».

« Les sacrifices des forces armées nigériennes sont reconnus et nous les exhortons à continuer à défendre ce pays, coûte que coûte », a fait savoir le Ministre de la Défense par intérim, selon qui « c’est la souveraineté que nous prônons, que nous voulons développer par nous-mêmes, nous voulons montrer au monde que ce combat est le nôtre et que personne d’autre ne le mènera à notre place ».

Il a reconnu à cette occasion que « depuis des années, on a connu beaucoup des souffrances avec des morts dans nos rangs, les souvenirs nous reviennent constamment et nous voudrons assurer à leurs familles que ce n’est pas des pertes inutiles, mais des pertes pour aller vers la souveraineté de ce pays, et nous sommes résolument engagés pour que cela soit ainsi ».

Le général Mohamed Toumba a également évoqué le recrutement prochain au sein de l’armée de plus de 10.000 jeunes nigériens qui seront résolument engagés à défendre leur territoire.

Quant au chef d’Etat-major des armées, le Général de Brigade Moussa Salaou Barmou, il a, au nom de l’ensemble du personnel des Forces Armées Nigériennes, souhaité la bienvenue à tous les participants, avant de les demander « en toute humilité d’observer une minute de silence tout en prononçant une prière en la mémoire de nos vaillants soldats tombés sur le champ d’honneur pour la défense de notre chère patrie, sans oublier toutes les victimes du terrorisme international ».

Il a par la suite rendu un vibrant hommage à ses prédécesseurs qui ont initié la célébration d’un tel évènement, dont la vision a permis de se retrouver encore cette année pour perpétuer cette tradition si chère aux Forces Armées.

« En effet, la célébration de cette fête des Armées exige de nous, de faire un bref rappel historique en l’honneur de nos vaillants prédécesseurs », a indiqué le CEMA qui a aussi rappelé que, « le premier recrutement national de l’Armée Nigérienne a eu lieu en 1961, mais l’attribution de Numéro Matricule a commencé avec la classe 1969 ».

« De cette époque à nos jours, différentes étapes se sont succédées, ont modelé notre armée, celle d’hier, naissante et animée par des hommes tout aussi intègres que visionnaires, et celle d’aujourd’hui qui participe à tous les combats pour l’édification d’une nation libre et prospère », a-t-il ajouté.

Selon le Général de Brigade Moussa Salaou Barmou, « dans le sillage des voies glorieuses tracées par les anciens, les Forces Armées Nigériennes ont fait face avec succès à plusieurs insurrections armées sur le territoire national ».

« Aussi, au-delà de leurs missions traditionnelles de la défense de la nation et de l’intégrité du territoire national, elles participent aux actions de développement du pays, aux actions humanitaires tout comme à des opérations de maintien de la paix dans le cadre de l’exécution des engagements internationaux souscrits par le Niger », a précisé le Chef d’État-major des armées.

Il convient également de noter que nos Forces Armées disposent bien souvent d’équipements et de compétences qui sont utilisés dans divers domaines.

« Ainsi, des spécialistes militaires dans les domaines de la santé, de l’action sociale, du Génie militaire, du transport aérien et des sapeurs-pompiers militaires apportent leur contribution, au quotidien, aux côtés de leurs collègues civils », s’est réjoui le CEMA.

Sur le plan régional et international, a fait savoir le CEMA « l’engagement de notre pays pour la paix et la sécurité internationale, a amené les Forces Armées Nigériennes à prendre part à des Opérations de maintien de paix dans plusieurs régions du monde » indiquant que « cette solidarité vis-à-vis des pays amis est toujours appréciée et saluée à sa juste valeur, grâce notamment à l’abnégation, au dévouement et au savoir-faire de nos contingents ».

« Fortes de cet héritage fait de bravoure et de patriotisme, aujourd’hui encore plus qu’hier, les Forces Armées Nigériennes sont déterminées à relever les défis de l’heure », a rassuré le Général de Brigade Salaou Barmou.

Selon toujours le Général Barmou, « en ce qui concerne le domaine de la formation, l’ouverture prochaine de l’Enseignement Militaire du second degré (communément appelé Ecole de Guerre), au sein de l’Ecole Militaire Supérieur, constituera sans nul doute un outil privilégié pour disposer d’une armée professionnelle capable de s’adapter aux défis opérationnels et au changement de paradigme au niveau mondial ».

Notons qu’au cours de cette cérémonie de célébration du 64ème anniversaire des FAN, plusieurs officiers et officiers supérieurs ont été élevés, au nom du Président du CNSP, chevaliers dans l’ordre National et commandeurs et officiers dans l’ordre de mérite du Niger.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence des membres du CNSP et du Gouvernement, du Gouverneur de la Région de Niamey, des Officiers Généraux, anciens Chefs d’Etat-major des Armées, du Grand Chancelier des ordres nationaux, des officiers supérieurs et des épouses des FDS pleinement engagée dans les forces confédérées de l’AES, l’armée nigérienne se bat quotidiennement contre les forces du mal.

Les forces armées nigériennes sont actuellement vers tinzaouaten avec leurs frères d’armes maliens et Burkinabè. Ils sont déterminés à anéantir la coalition internationale des terroristes qui écume la région grâce aux apuis de la France et de certains états voyous qui soutiennent et arment les terroristes au sahel.

Tam-tam info news (source ANP)