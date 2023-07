Coup d’état au Niger, certaines vérités à savoir

Rien à dire sur la gestion sécuritaires , encore moins sur la gouvernance financière et économique. Qu’est-ce qu’on peut reprocher au Président Bazoum de solide pour justifier un coup de force. Rien et ses adversaires les plus farouches le savent.

Ce sont des arguments fallacieux qu’ils ont Imaginés en vue de donner un contenu, du reste vide, à des projets égoïstes et îndividuels.

En effet, c’est le lieu ici de le rappeler, depuis son accession à la magistrature suprême , le Président de la République, Chef de l’Etat , son Excellence Bazoum Mohamed a placé la question sécuritaire au premier rang de ses priorités. Ses déplacements à Diffa, Tillabery ,Maradi, Agadez, et Tahoua, illustrent bien le degré de son engagement dans la lutte contre le terrorisme et pour le bien être des populations nigériennes.

Sur le terrain, l’Etat s’ y était attelé et y avait déployé d’enormes moyens pour permettre à notre armée de vaincre l’ennemi.

En Conséquence la situation sécuritaire s’’est améliorée , l’on assistait à moins d’attaques et la gouvernance sécuritaire améliorée.

Contraste , en réalité l’avènement des militaires cache une volonté de piller les ressources en instaurant un système où l’opacité,l’affairisme , le bâillonnement des libertés seront légion.

Les villas de luxe construites par les officiers vont se poursuivre ainsi que les fêtes des salons.

Par ailleurs, ce n’est pas le programme pertinent du Président Bazoum sur l’éducation, ou une région, une industrie et où les routes dont les financements sont bouclés qui sont critiquables et inutiles.

Par exemple Hamdara frontière Nigeria , les nouveaux tronçons de Niamey et bien d’autres ouvrages . En un mot des jours bien meilleurs étaient attendus.

De même l’on on ne peut jamais reprocher au Président Bazoum le concept de mauvaise gouvernance tant qu’il porte des valeurs morales rigides qui confortent plutôt la bonne gouvernance. Cette posture de bonne gouvernance fait partie de son ADN et fait son Identité. Personne ne doute ni de ses valeurs, ni de sa gouvernance .

Par Moussa Machalele (Contribution Web)