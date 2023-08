Arrestations de plusieurs responsables et cadres du Pnds_Tarayya

Après le coup d’état intervenu le mercredi passé contre le régime de Mohamed bazoum, nous apprenons l’arrestation de plusieurs responsables et cadres du PNDS_Tarayya.

A travers un communiqué signé par le secrétaire exécutif du 3, Kalla Ankouraou, nous apprenons l’arrestation de Foumakoye Gado, Abba Sani Issoufou, etc…

Communiqué n°6 du Comité Exécutif National du PNDS-Tarayya

Après la séquestration du Président de la République SEM Mohamed Bazoum, les putschistes reviennent à la charge et multiplient les interpellations abusives.

Ce lundi 31 juillet, vers 1 heure du matin, les putschistes ont procédé à l’arrestation du président du Comité exécutif national du PNDS-Tarayya et Haut Représentant du président de la République, “El hadj Foumakoye Gado”, vers 9h du Ministre du pétrole Monsieur “Mahamane Sani Mahamadou” dit “Abba” et vers 11H30 de “Madame Ousseini Hadizatou dite Mme OG, “ Ministre des Mines. Ceci fait suite, il faut le rappeler, aux arrestations des Camarades Hama “Adamou Souley”, Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, du Ministre des Transports, Monsieur “Oumarou Malam Alma” et du Député, Camarade “Kalla Moutari.”

Ces arrestations confirment le caractère répressif, dictatorial et contraire aux lois de la République que les putschistes évoquent de manière honteuse et insultante.

Face à ces arrestations abusives qui, ni plus ni moins, visent à intimider les militantes et militants du PNDS-Tarayya et tous les militants de la démocratie en vue d’instaurer un régime dictatorial et totalitaire, le Comité exécutif

national du PNDS-Tarayya :

1. Exige, une fois encore, la libération immédiate et sans condition du président de la République, sa famille et tous les membres du gouvernement et député injustement séquestrés.

2. Dénonce et rejette ce spectre totalitariste, despotique qui plane sur notre nation et s’emploie à instaurer le règne de l’arbitraire dans notre pays, qui est pourtant un modèle de démocratie et de dévolution pacifique du pouvoir dans la sous-région ;

3. Lance un pressant appel aux structures du PNDS-Tarayya et cela à tous les niveaux pour qu’elles se mobilisent encore plus et empêcher par tous les moyens possibles l’assassinat de la démocratie dans notre

pays ;

4. Demande à tous les démocrates de se mobiliser comme un seul homme pour faire échec à la tentative de destruction des avancées démocratiques, économiques et sociales laborieusement acquises dans notre pays.

Pour le Comité exécutif National (CEN)

Le Secrétaire Général

Kalla Ankouraou