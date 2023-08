Crise politique au Niger, seini oumarou se désolidarise des mesures inhumaines imposées à notre pays

L’ex président de l’assemblée nationale, Seini Oumarou a, dans un communiqué, lancé un appel pressant à tous les citoyens nigériens pour un sursaut patriotique afin de préserver la cohésion et la solidarité nationales.

Il a également fustigé les mesures inhumaines et iniques imposées à notre pays par la CEDEAO et l’UEMOA.

Notre Pays le Niger, connait depuis le 26 Juillet 2023, une interruption de son processus démocratique, avec l’avènement au pouvoir des Forces de Défense et de Sécurité, réunies au sein du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP).

En cette circonstance, je lance un appel pressant à tous les citoyens nigériens, pour un sursaut patriotique, afin de préserver la cohésion et la solidarité nationales si chères à notre pays. A cet égard je demande à tous les compatriotes, de garder leur calme et de s’abstenir de tout acte de nature à entamer l’Unité Nationale. Dans cet esprit et tenant compte des valeurs cardinales de tolérance et de dialogue qui caractérisent notre Société, ej souhaite vivement que s’instaurent des initiatives nationales, afin que soit trouvée une issue heureuse à cette crise.

C’est dans ce contexte particulier que les Sommets des Chefs d’Etat de la CEDEAO et de l’UEMOA, réunis à Abuja le 30 Juillet 2023, ont pris des sanctions inédites et iniques à l’endroit de notre pays.

En effet, je ne peux comprendre que des organisations d’intégration, sensées œuvrer à la promotion de la paix, de la stabilité et du bien-être au profit des Peuples, en viennent à envisager des mesures aussi apocalyptiques, dont les seules victimes absolument prévisibles ne seraient autres que les populations auxquelles elles prétendent assurer le

bonheur.

Qui souffrirait le plus des sanctions édictées par la CEDEAO et l’UEMOA, sinon que les populations les plus faibles et les plus vulnérables de notre pays ?

L’arrêt envisagé de l’approvisionnement du Niger en électricité, ne risque-t-il pas de provoquer l’anéantissement total de l’économie du pays, avec pour conséquences l’exacerbation de la souffrance des mêmes innocentes populations ?

Sur quelle base juridique et morale une éventuelle intervention militaire visant à restaurer l’ordre constitutionnel par la violence pourrait – elle s’opérer ? Comment une telle intervention serait-elle menée sans mettre en péril de multiples vies humaines, y compris celles du Président Bazoum Mohamed et de sa famille ?

C’est pourquoi, je juge les mesures envisagées par la CEDEAO et l’UEMOA inacceptables et insupportables, car elles sont de nature à aggraver la situation de grande insécurité et de grave précarité dans laquelle vivent déjà les populations. Je trouve ces décisions inappropriées pour la résolution de la crise actuelle et appelle de ce fait à l’ouverture d’un dialogue inclusif.

Je lance donc un vibrant appel à la solidarité sous régionale et régionale de toutes les nations africaines et demande à la Communauté internationale et aux partenaires du

Niger de ne prendre en compte dans leurs interventions, que la volonté, les aspirations et les intérêts du Peuple nigérien. J’appelle ces pays et leurs institutions à s’abstenir de supporter des mesures de nature à aggraver la détresse dans laquelle sont déjà plongées les populations, du fait d’une insécurité chronique et des conditions de vie difficiles.

J’exhorte toutes les nations éprises de paix et de justice, à apporter leur soutien au Peuple nigérien pour unesortie de crise rapide et le retour à la paix.

En tout état de cause, je sais que le Peuple nigérien, connu pour sa résilience devant l’adversité, dès lors qu’il est question de son honneur et de sa dignité, saura faire face à

toute épreuve qui lui serait imposée.

Que DIEU bénisse le Niger et son Peuple

Par Elhadji SEINI OUMAROU Ancien Premier Ministre Ancien Président de l’Assemblée Nationale