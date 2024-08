1ère édition du Forum africain des journalistes en langue HAOUSSA

Le Hausa, l’une des langues les plus parlées en Afrique est célébré à Niamey à travers la 1ere édition du forum des journalistes en langue Hausa.

L’importance de cette langue et son ascension fulgurante à travers le monde ont fait que les nations unies lui ont consacré une journée spéciale, célébrée chaque année le 26 août.

Ce 1er forum des journalistes en langue Hausa a été rehaussé par la présence remarquable des plus hautes autorités nigériennes et des invités de marque.

C’est le Premier Ministre, Ministre de l’économie et des finances, M. Ali Mahaman Lamine Zeine qui a présidé, hier, samedi 24 août 2024 au centre international des conférences Mahatma Gandhi de Niamey, la cérémonie d’ouverture de ce 1er Forum des journalistes en langue HAOUSSA d’Afrique.

Cette rencontre se tient du 24 au 26 août sous le thème « Promouvoir la paix, la cohésion et la quiétude sociale à travers la langue haoussa pour la sauvegarde de la souveraineté des États africains » rapporte l’agence nigérienne de presse.

En ouvrant les travaux de ce forum, le Premier Ministre, représentant le chef d’État, a souhaité la chaleureuse bienvenue à tous les participants avant de tirer l’attention des journalistes participant à cette rencontre sur le fait que le résultat de leurs travaux doit être un succès pour le développement des nos sociétés à travers la sensibilisation des populations en langues nationales. M. Ali Mahaman Lamine a profité de cette occasion pour adresser ses condoléances au peuple frère du Nigeria et aux familles éplorées du défunt Sarkin Gobir de sabon birni, assassiné la semaine dernière au nord du Nigeria par les bandits armés.

Prenant la parole à cette circonstance, le Ministre de la Communication, des Postes et de l’Economie Numérique, M. sidi Mohamed Raliou a exprimé sa profonde gratitude à l’endroit du comité d’organisation et à l’ensemble des participants à cette cérémonie d’ouverture.

Le Ministre de la communication a, à cette occasion, souligné que « les informations en langue Hausa ont une place de choix dans les médias traditionnels et modernes. Cette langue, diffusée sur toutes les grandes chaînes de radio et télévision du monde, est parlée couramment en Afrique de l’Ouest, centrale et de l’Est par plus de 100 millions de personnes, faisant d’elle, selon les sites ethnologues, la 25ème langue au monde par le nombre de locuteurs ».

« Au Niger, depuis l’avènement du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP), dirigé par SE le Général de Brigade Abdourahamane Tiani, Chef de l’État l’opinion nationale et celle internationale se sont aperçues de la grande marque d’intérêt et surtout d’importance capitale que le Chef de l’État accorde personnellement aux langues nationales, et surtout à leur promotion », a-t-il fait remarquer en soutenant que » cette stratégie de communication développée par le Chef de l’État, de s’adresser à la population dans les langues qu’elle parle couramment, est largement très appréciée par celle-ci ».

Deux jours durant, à travers des échanges d’expériences, les journalistes auront à s’appesantir, à travers des conférences, sur les thématiques pertinentes les unes que les autres.

Selon le Ministre de la Communication, des postes et de l’économie Numérique, ces thématiques sont le fondement de la valorisation de l’objectivité et la rigueur professionnelle du métier pour la cohésion et le développement de l’Afrique.

»La diffusion de fake news à travers la propagande, la désinformation, la part des responsabilités des journalistes en tant qu’acteurs de la société. Informations mensongères et journalisme de bas étage, quelles influences avec l’événement des réseaux sociaux et intérêts publics, quelles informations diffusées en période de guerre sont autant de thèmes que les participants aborderont » a-t-il relevé.

»Le Niger, sous la conduite éclairée du Président du Conseil national pour la sauvegarde de la Patrie, Chef de l’État, le Général Abdrahamane Tiani et du Premier ministre, M. Ali Mahamane Lamine Zeine, affirme son entière disponibilité à vous accompagner dans ce noble combat visant à amener les journalistes haoussaphones à tracer une voie africaine devant permettre de contrecarrer les informations mensongères et le journalisme de bas étage » a rassuré le Ministre de la communication qui a espéré qu’avec »la tenue de ce forum, les journalistes ici présents deviendront dorénavant les partenaires majeurs et privilégiés de notre combat souverainiste et panafricaniste ».

Le Ministre de la Communication a annoncé »l’intention du gouvernement nigérien, à travers son département ministériel, d’ouvrir une filière en langue nationale à l’Ecole Supérieure de la Communication (ESCOM) au profit des journalistes en langue ».

Pour le gouverneur de la région de Niamey le Général Abdou Assoumane Harouna, présent à cette cérémonie, »les médias sont un facteur de consolidation du lien social, car l’enjeu de toute société c’est l’intégration de ses âmes ».

« Il appartient alors à l’homme ou à la femme des médias, dans le noble métier jalonné d’embûches et d’errance, d’être toujours un médiateur, sachant qu’il tire sa légitimité du service qu’il rend aux citoyens ».

Selon Abdou Assoumane Harouna, le thème de ce forum s’inscrit dans l’orientation de la sauvegarde de notre souveraineté et de notre indépendance totale, insufflée par le CNSP depuis le 26 juillet.

Il a ensuite rappelé que le Hausa est une langue parlée dans plusieurs pays d’Afrique, à savoir le Niger et le Nigeria principalement, ainsi que dans d’autres pays de ce continent. Elle est l’une des langues les plus parlées d’Afrique.

»Ensemble, nous réinventons de nouveaux modèles de société, nous sortirons également certains de nos frères de leur dépendance émotionnelle et psychologique dont ils sont prisonniers » a promis le gouverneur de Niamey.

Pour sa part la présidente du Réseau Africain des Journalistes en Langue Hausa, hadjia Mariama Laouali Sarkin ABZIN a remercié vivement le Président du CNSP ainsi que les membres du gouvernement et ceux du CNSP pour avoir accepté et appuyé la tenue de la première édition de ce forum.

Elle a ensuite saisi l’occasion pour remercier chaleureusement les invités d’honneur venus du Nigeria et ceux venus des 11 pays membres de cette association tout en affirmant que la création de ce réseau répond à une volonté de promouvoir la paix, la cohésion sociale et la quiétude des journalistes en langue Haoussa pour la sauvegarde de la souveraineté des États africains.

»Il est temps pour les journalistes africains de s’engager, à travers la valorisation de nos langues nationales, à travailler conformément à l’éthique et la déontologie pour apporter notre contribution à l’édifice de la reconstruction des nos sociétés », a indiqué la présidente du Réseau africain des Journalistes en Langue Haoussa.

Auparavant, les invités d’honneur de ce forum Dr Hamza Al-Mustapha, ancienchef de sécurité de l’ancien Président du Nigeria, feu Sani Abtcha, et Hadjia Nadjaatou Muhamed du Nigeria sont tour à tour intervenus lors de cette cérémonie qui s’est déroulée en présence des membres du CNSP et du gouvernement, des membres du corps diplomatique accrédités au Niger, des chefs religieux et traditionnels et de plusieurs personnalités.

Les interventions de ces éminentes personnalités ont été vivement applaudies par un auditoire conquis.

Ils ont tour à tour salué la résiliation et la détermination du peuple nigérien qui se bat quotidiennement contre toutes sortes d’adversité pour recouvrir entièrement sa souveraineté et imposer le respect et la considération.

Vous êtes la fierté de l’Afrique debout et sans complexe a dit hadjia najaatou.

Les deux personnalités ont également invité le peuple nigérien à rester debout, unis et solidaire et à soutenir les dirigeants que Dieu leur a choisi.

La remise de cadeau au président du CNSP, à travers son représentant Monsieur le Premier Ministre et une photo de famille ont sanctionné la cérémonie d’ouverture.

Par Tam tam info News