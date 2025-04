Mali: «Ceux qui pensent nous intimider se trompent»…

Le ministre malien de la Défense, Sadio Camara a loué la transformation de l’armée nationale, revendiquant une souveraineté pleinement assumée face aux puissances étrangères.

Dans un contexte marqué par une nouvelle crise diplomatique entre le Mali et l’Algérie, le ministre malien de la Défense, le général Sadio Camara, a adopté un ton résolument offensif au sortir du Conseil supérieur de la Défense nationale, présidé samedi par le chef de l’État, Assimi Goïta.

« Ceux qui pensent nous intimider et nous déstabiliser se trompent lourdement. Ils seront emportés par leur arrogance comme d’autres plus puissants l’ont regretté avant eux », a lancé le général Camara, ciblant implicitement les puissances occidentales et les États critiques de la trajectoire souverainiste du régime de transition malien.

Cette déclaration intervient alors que les relations entre Bamako et Alger sont au plus bas. L’Algérie a récemment fermé son espace aérien au Mali, provoquant la suspension des vols d’Air Algérie vers Bamako à peine quatre mois après leur reprise. Un geste auquel les autorités maliennes ont répondu par la réciprocité.

Le général Camara a par ailleurs élargi son propos à l’ordre international, dénonçant ses effets « déstabilisateurs » dans la région sahélienne. « Les peuples dignes et jaloux de leur souveraineté sont confrontés aux défenseurs d’un ordre international dont les effets se ressentent un peu partout en Afrique », a-t-il affirmé, dans une allusion claire aux ingérences étrangères.

Ces propos surviennent alors que la France, actuellement à la présidence tournante du Conseil de sécurité de l’ONU, fait face à une hostilité déclarée de la junte malienne. En mai 2022, Bamako avait rompu ses accords militaires avec Paris, actant la fin des opérations conjointes contre les groupes jihadistes, dont Serval et Barkhane.

Malgré ce climat, le ministre de la Défense affirme que l’armée malienne a connu une transformation radicale. « L’armée malienne de 2025 n’a rien à voir avec celle de 2020 », a-t-il déclaré, saluant un « effort amonti en puissance sans précédent » attribué à la vision du chef de l’État, au soutien populaire et à la bravoure des soldats.

Le président Goïta a donné de nouvelles orientations visant à poursuivre la consolidation d’« une armée puissante et respectée, qui n’acceptera plus jamais que l’État malien faiblisse ».

Il faut souligner que le Mali a acquis le radar mobile russe 59N6-TE, également connu sous le nom de « Protivnik-GE », dans le cadre d’une coopération militaire avec la Russie. Ce radar 3D avancé est capable de détecter des cibles aériennes, y compris des objets hypersoniques, à des vitesses allant jusqu’à 8 000 km/h, sur une portée de 450 à 500 kilomètres et à une altitude pouvant atteindre 200 kilomètres.

Le 59N6-TE est conçu pour mesurer la distance, l’azimut et l’altitude des cibles aériennes. Il peut suivre simultanément plus de 1 000 cibles, fonctionne efficacement en présence de brouillage électronique et peut échanger des informations avec des systèmes de commandement et de contrôle (C4I).

L’acquisition de ce radar renforce les capacités de surveillance et de défense aérienne du Mali, bien que son utilité directe contre les groupes armés terroristes opérant principalement au sol puisse être limitée

