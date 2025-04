Diffa : Six otages libérés à Kablewa suite à une opération des FDS contre Boko Haram…

Après une incursion osée à kabalewa dans la région de Diffa où ils ont réussi à kidnapper 6 otages, les terroristes de boko Haram ont été pourchassés par les Fds et envoyés en enfer. Les otages ont été libérés.

Une incursion menée par des éléments du groupe terroriste Boko Haram a eu lieu dans la soirée du dimanche 20 avril 2025 à Kablewa, localité située dans la région de Diffa, au sud-est du Niger. Les assaillants ont pris six (6) personnes en otage, provoquant une vive inquiétude au sein de la population locale.

Alertées, les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) engagées dans l’opération spéciale « Nalewa Dolé » ont immédiatement réagi avec une énergie remarquable. Leur intervention rapide et coordonnée a permis de libérer tous les otages sains et saufs, et de neutraliser l’ensemble des terroristes impliqués dans l’attaque, rapporte l’agence nigerienne de presse.

En réaction à cette opération réussie, le Gouverneur de la région de Diffa, le Général de brigade Mahamadou Ibrahim Bagadoma s’est rendu à Kablewa ce lundi 21 avril pour saluer les troupes ayant pris part à cette action courageuse, félicitant leur professionnalisme et leur engagement constant pour la sécurité des populations.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts continus des autorités nigériennes pour restaurer la paix et la sécurité dans cette région régulièrement ciblée par les attaques terroristes.

La situation est désormais sous contrôle à Kablewa, et un retour progressif au calme a été observé, selon les autorités locales.

Il n’y aura ni pitié ni répit contre les forces du mal. Le dépôt des armes où l’enfer.



