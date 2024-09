Conseil national de transition : le Niger à l’école malienne

Dans le cadre du renforcement de la coopération interparlementaire, une délégation nigérienne conduite par le Colonel-Major Abdou Idé Kambé, Administrateur de l’ex Assemblée Nationale séjourne au Mali depuis le mardi 10 septembre 2024, pour un voyage d’études et d’échanges au Conseil National de Transition, rapportent les services de communication de l’institution.

L’objectif de cette mission est d’examiner et de s’inspirer du processus de mise en place d’un organe législatif fonctionnel et efficace.

Ce voyage d’études se concentrera sur l’analyse des processus législatifs mis en œuvre par le Conseil National de Transition du Mali ayant réussi à instaurer une structure parlementaire stable, malgré des défis initiaux complexes.

Il marque une étape importante dans les efforts de coopération parlementaire bilatérale et témoigne de l’importance d’apprendre des expériences des autres pays afin de renforcer les fondations d’un parlement dans une transition et de s’assurer que l’organe législatif jouera pleinement son rôle de garant des libertés publiques et des droits des citoyens.

Ce type d’échange est essentiel pour promouvoir un parlement plus robuste et efficace, capable de répondre aux besoins des populations, souligne la cellule communication de l’ex-assemblée du Niger.