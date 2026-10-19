Diaspora AES au Sénégal : un soutien renouvelé à la marche souveraine de la Confédération…

En marge de son séjour à Dakar dans le cadre de la Réunion ministérielle du dialogue sur la coopération entre la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest et la Confédération des États du Sahel, la délégation ministérielle de la Confédération AES, a tenu, le dimanche 18 octobre 2026, une rencontre d’échanges avec la diaspora confédérale vivant au Sénégal.

Les échanges fraternels étaient axés sur la marche souveraine de la Confédération AES, fruit de la vision éclairée des plus hautes Autorités des trois pays membres pour la prise en main de la destinée de l’espace confédéral tant au niveau de la défense et de la sécurité que dans les domaines de la diplomatie et du développement durable.

Au regard des acquis importants dans la lutte contre le terrorisme, l’affirmation de la Confédération AES sur la scène internationale et la promotion du développement endogène dans l’espace confédéral, la diaspora AES au Sénégal a renouvelé son soutien total à la vision et aux efforts de nos plus hautes Autorités dans leur lutte pour la souveraineté, la dignité et la prospérité partagée.

S’agissant de ses doléances et préoccupations sur des questions administratives, notamment consulaires, les Ministres ont relevé les efforts de nos différentes administrations centrales et missions diplomatiques et consulaires pour prendre en charge les besoins spécifiques de nos compatriotes établis à l’extérieur.

A cet égard, ils ont rappelé que la satisfaction des aspirations de nos concitoyens où qu’ils se trouvent, demeure l’objectif central de nos plus hautes Autorités.

Tout en invitant les compatriotes de nos trois pays, fortement mobilisés à cette circonstance, à participer davantage à la construction confédérale, les Ministres les ont exhortés au respect de la règlementation du pays d’accueil et à être des modèles de l’intégration fraternelle et solidaire, incarnée par la Confédération AES.

Source: MAEC