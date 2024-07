Et si Dangote se tournait vers le Niger…

La raffinerie Dangote est une raffinerie de pétrole située à Lekki, au Nigeria, inaugurée en mai 2023. Elle a la capacité de traiter environ 650 000 barils de pétrole brut par jour, ce qui en fait la plus grande raffinerie à train unique au monde. L’investissement s’élève à plus de 25 milliards de dollars américains.

Or, depuis le lancement de sa production, cette raffinerie rencontre d’énormes difficultés d’approvisionnement en pétrole brut.

La grande mafia du secteur pétrolier opérant au Nigeria et un peu partout à travers le monde voit d’un très mauvais œil, l’intrusion de ce nouveau venu qui risque de mettre du sable dans leur mangement.

Devant ces montagnes d’obstacles, il est grand temps que l’homme d’affaires Dangote tourne son regard ailleurs et pourquoi pas chez ses frères nigériens pour assurer l’approvisionnement régulier de sa raffinerie.

Pour l’intérêt réciproque des deux parties, le Niger et Dangote devraient conclure un accord pour la fourniture de pétrole brut Nigérien a la raffinerie DANGOTE.

Cette fourniture directe de pétrole brut du Niger à la raffinerie de Dangote pourrait être une solution bénéfique pour les deux parties, en garantissant un approvisionnement stable et en maximisant les avantages économiques potentiels pour les deux parties.

A notre avis ce type de partenariat économique entre les gouvernements et les entreprises privées peut contribuer au renforcement des secteurs industriels et à la croissance économique de l’Afrique, dans cette ère de réappropriation de la souveraineté africaine.

Il est essentiel et souhaitable que les deux parties travaillent ensemble de manière transparente et collaborative pour surmonter les obstacles actuels et garantir un approvisionnement fiable en pétrole brut pour la raffinerie Dangote.

Une solide relation de collaboration entre le gouvernement du Niger et Dangote, comme cela existe dans d’autres secteurs d’ailleurs, pourrait non seulement profiter à leurs intérêts respectifs, mais aussi avoir un impact positif sur l’industrie pétrolière et l’économie de la région.

Il est essentiel que les partenariats commerciaux soient fondés sur la confiance mutuelle, le respect des engagements et la volonté de trouver des solutions pragmatiques pour surmonter les difficultés.

En travaillant ensemble à la réalisation d’un objectif commun, le gouvernement du Niger et Dangote pourraient créer un précédent positif en matière de coopération entre les secteurs public et privé, contribuant ainsi à la croissance durable et au développement économique de la région.

On se rappelle que récemment au cours d’une conférence de presse, Alikou Dangote a dénoncé le non respect par le gouvernement nigérian à respecter son engagement de fournir 300 000 barils par jour à la plus grande raffinerie d’Afrique.

Cette situation met en lumière les obstacles rencontrés par les entreprises privées dans un environnement où les engagements gouvernementaux ne sont pas toujours respectés.

La raffinerie Dangote, dont la capacité de production est impressionnante et prometteuse pour l’industrie pétrolière en Afrique, est actuellement à l’arrêt en raison de difficultés d’approvisionnement en pétrole brut.

Le milliardaire lui-même a publiquement exprimé sa frustration face aux difficultés rencontrées avec le gouvernement nigérian, qui peine à respecter ses engagements.

Il serait hautement souhaitable que notre pays poursuive son élan souverain en diversifiant ses sources de revenus avec un partenaire privé fiable.

Et cela est d’autant vrai que la mésaventure béninoise où des officiels nigériens ont été kidnappés et emprisonnés doit nous servir de leçon.

Il est en effet crucial de diversifier les sources d’exportation de pétrole brut nigérien afin de réduire les risques liés à une dépendance excessive envers un seul pays.

La récente visite de la délégation nigérienne dirigée par le général Toumba à Cotonou pour normaliser les relations est un premier pas encourageant , cependant, il est sage de ne pas se reposer uniquement sur une seule source et d’envisager des partenariats similaires avec d’autres pays producteurs de pétrole comme le Tchad.

Cette diversification des partenariats peut aider à garantir la stabilité des approvisionnements en cas de tensions politiques ou de perturbations imprévues dans l’un des pays exportateurs.