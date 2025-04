Président TIANI,” Tourner la page, mais pas l’arracher…

Cette parabole utilisée par le Président TIANI, en réponse à la question de quel Futur possible pour des Relations avec les pays qui nous ont imposé des sanctions inhumaines, notamment le Benin, est fort explicite de sa compréhension du Pardon et de l’oubli.

En substance il a dit ceci : nous pouvons tourner la page, mais pas l’arracher. “

Autrement dit le Pardon est possible, et même l’oubli mais les “marqueurs” ne doivent pas disparaître. Oublier mais rester éveillés .

Aussi si l’on considère les principes de l’Homme, son attachement à la Foi, sa crainte de Dieu, son Engagement à une loyauté inébranlable au peuple nigérien, on en conclue que l’Homme n’est pas, et saurait être dans ” le blanchissent de Crimes ” contre le Peuple nigérien, ou contre ses intérêts.

C’est pourquoi nous ne sommes pas surpris par la clarification apportée relativement à ses propos sur le Pardon et l’oubli.

Nous avons promis de donner notre appréciation de l’Appel du Président TIANI à ” apprendre à pardonner et à oublier “, sinon cela n’était plus nécessaire.

En effet, sa demande à cultiver le Pardon et d’oubli, de son Message à cœur ouvert lors de la Cérémonie de réception de la version Finale des Récommandations des Assises, avait suscité des Commentaires soit d’appropriation, soit, et cela majoritairement, des incompréhensions voire des inquiétudes. Les Polémiques qui s’en suivi ont démontré à quel point la question est sensible, et méritait d’être clarifiée, rapidement dans l’intérêt de la cohésion sociale, dans un contexte d’enjeux sécuritaire prioritaire pour notre pays.

Le Président TIANI avait bien conscience de l’urgence de devoir préciser sa position, au point de profiter de la 1 ère occasion de rencontre avec ses Concitoyens, pour s’employer à le faire.

Il a souligné son étonnement devant l’ampleur des polémiques qui ont eu cours. Il a pu dès lors apprécier davantage, combien les rancœurs et autres frustrations sont vivaces chez ses Concitoyens .

Il a donc rappelé l’importance de s’élever au-dessus des émotions, pour écouter la Raison objective, plutôt que le Cœur, au risque d’être incapables de créer les conditions de cohésion, de paix sociale , toutes choses extrêmement déterminantes pour la Marche nouvelle de Refondation du pays.

Effectivement suite à son message sur le Pardon, l’émotion, le cœur empêchaient d’accorder à ses propos la valeur en

sagesse qu’il a tenté de faire passer.

À présent les choses sont claires. Il a apporté la clarification sur son Message à savoir “le Pardon , l’oubli et la justice ” demeurent la boussole conformément aux ptoncipes qu’il a toujours défendus dans tous ses Messages, depuis l’avènement du CNSP.

Il a bien fait d’apporter cette clarification-ré-precision.

La bulle ” satanique ” à été vite dégonflée. Et le lancement de la mise en pratique des Récommandations des Assises Nationales, a bénéficié du soutien de nos Compatriotes, appelés à travailler dorénavant ensemble, les cœurs apaisés dans l’amour fraternel entre Nigériens Tout Court.

Les choses sont également à inscrire dans une démarche prospective, c’est à un processus social auquel il faut donner un contenu et qu’il faille encadrer.

Une nuance perceptible dans les propos du Président TIANI peut renvoyer à la possibilité de mettre en place un Programme ou une dynamique visant à l’éveil des Mentalités et des Consciences pour y parvenir.

Certains pays ont conçu et implémenté des Programme visant une telle finalité.

Nous allons conclure en empreintant la parole du Président TIANI, à savoir que nous pourrions tourner la page, mais ne saurions arracher celle où des Concitoyens ont :

invité à faire guerre contre le Niger,

Demandé plus de BARKANE

-Traité des Nigeriens anti-franafriques de Terroristes,

-Traité des Nigeriens anti-franafriques de Terroristes, affirmé que nos vaillants Soldats sont moins aguerris que les voyous Terroristes,

-Traité les officiers maliens d’officiers au Patriotisme frelaté.

Restons concentrés sur la SAUVEGARDE de la PATRIE et la REFONDATION de l’Etat

Par Elhadj MAIGA Alzouma