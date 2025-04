Libération de plusieurs personnalités civiles et militaires au Niger…

Plusieurs personnalités civiles et militaires ont été libérées hier, conformément aux recommandations des assises nationales de la refondation.

Dans un communiqué publié, le mardi 1er avril 2025, le gouvernement a annoncé la libération de plusieurs personnalités civiles et militaires incarcérées dans le cadre de nombreuses affaires.

Certaines de ces personnalités ont passé plusieurs de 10 ans d’incarcération.

Cette libération intervient conformément aux directives du Président de la République, Chef de l’Etat, le Général d’armée, AbdourahamaneTiani, et faisant suite aux Résolutions et recommandations des assises nationales tenues du 19 au 20 février dernier.

Parmi les personnalités libérées, figurent des anciens Ministres, anciens officiers de l’armée, des sous-officiers, des hommes de rang et des militants de partis politiques.

Elles ont été détenues pour la plupart pour diverses affaires qualifiées de « politiques ».

Et conformément à la recommandation des assises nationales pour la refondation relative à la mise en liberté de certaines personnes, les ex-militaires dont les noms suivent bénéficient de la remise totale de la peine qu’ils restent à subir.

Il s’agit de M. Salou Suleyman, ex-général des forces armées nigériennes,

M. Oumarou Issifi, ex-commandant des forces armées nigériennes,

M. Ousmane Awal Hambali, ex-lieutenant des forces armées nigériennes,

enfin M. Hassan Cheikharaou, ex-capitaine des forces armées nigériennes.

Toujours conformément à la recommandation des assises nationales pour la refondation relative à la mise en liberté de certaines personnes, bénéficient d’une mise en liberté les personnes dont les noms suivent.

Il s’agit de M. Yacouba Mahamadou, ex-caporal des forces armées nigériennes,

M. Moussa Aboulaï, ex-militaire,

M. Boubacar Garanti, ex-caporal des forces armées nigériennes,

M. Amadou Breyma, ex-ajudant-cheikh des forces armées nigériennes,

M. Mahamadou Khalidou, dit étudiant, ex-ajudant des forces armées nigériennes,

M. Issaka Hamadou, ex-ajudant des forces armées nigériennes,

M. Boubacar Bagouma, ex-lieutenant des forces armées nigériennes,

M. Adamou Seyni, ex-ajudant des forces armées nigériennes,

M. Djibo Hamadou, ex-colonel-major des forces armées nigériennes,

M. Sanyi Saleh Gourouza, ex-capitaine des forces armées nigériennes,

M. Seydou Badé, ex-général de brigade,

M. Salifou Kaka, ex-lieutenant de la garde nationale,

M. Ibrahim Abdou, ex-MDL-chef de la garde nationale,

M. Hamani Oumarou, ex-MDL-chef de la garde nationale,

M. Hamani Mokela, ex-caporal des forces armées nigériennes,

M. Moussa Hamadou, ex-sergeant-chef des forces armées nigériennes,

M. Fouma Koye Gado, ex-ministre,

M. Alat Mogaskia, ex-ambassadeur,

M. Daouda Malam Marthe, ex-ministre…

M. Mokela Hassan Malik, lieutenant des forces armées nigériennes,

M. Ibrahim Mamane, retraité,

M. Yahya Moussa, lieutenant de la gendarmerie nationale,

M. Ibrahim Choukai Yusufou, lieutenant de la garde nationale,

M. Assoumane Toudou, journaliste,

M. Ahmed Tarfa, MDL-chef de la gendarmerie nationale,

M. Aboubacar Ali, capitaine de la gendarmerie nationale,

M. Ibrahim lbou, notaire,

M. Kalla Muntari, ex-ministre,

M. Joudoud Ahmed, ex-ministre,

M. Issa Abdou, enseignant,

M. Moustapha Attam, garde nationale,

M. Mahadi Mokhtar, garde nationale,

M. Ahmadou Saloum, garde nationale,

M. Abdoul Ali Kalam, garde nationale,

M. Boubacar Hassan, colonel-major des forces armées nigériennes,

M. Ibrahim Garba Birmaka, ingénieur,

M. Ibrahim Yacoubou, ex-ministre,

M. Guirey Ndoudou, colonel-major, garde nationale,

M. Jafarou Harouna, lieutenant des forces armées nigériennes,

M. Mamane Youssoufou, garde nationale du Niger,

M. Mohamed Ahmed Mbarek, commandant des douanes,

M. Boubacar Sabo, administrateur,

M. Alio Matani, colonel de la garde nationale,

M. Ali Jitaou Jéji, capitaine de la garde nationale,

M. Blama Nasser, lieutenant de la garde nationale,

M. Mamanou Moussa, garde nationale,

M. Souleymane Youssoufou, MDL gendarmerie nationale,

M. Youssoufou Ibrahim, garde nationale du Niger,

M. Oumarou Yacouba, garde nationale du Niger,

M. Amadou Mahamadou, garde nationale du Niger,

M. Abdourahmane Mohamed, ancien directeur technique,

M. Mohamane Sani Issoufou, ex-ministre, je

M. Omar Ibrahim Albade, ex-assistant,

et enfin M. Abdou Rabiou, ex-ministre.

Cette libération intervenue quelques jours après le message du président de la république et la fête de l’Aïd el fitr vient donner un contenu concret à la réconciliation et au pardon tant prônés par le président de la république.

Il reste bien entendu que la justice passera pour reprimer tous les torts causés au Niger et à son peuple.



Par Tam tam info News