Hama Amadou n’est plus : la mort d’un grand baobab…

Inna lilahi wa inna ilaihi rajioune, de Dieu nous venons, à Lui nous retournons. Allahou Akbar. Hama Amadou n’est plus. Il a été rappelé à Dieu hier nuit à l’hôpital général de référence de Niamey.

Né en 1950 à Youri dans la région de tillaberi, Hama Amadou a très tôt occupé des fonctions qui ont forgé son caractère de battant.

Douanier, sous préfet, directeur général, directeur de cabinet du président kountché, il s’est formé et a appris auprès des grands visionnaires et patriotes. Plusieurs fois ministres sous kountché et Ali saibou, Hama Amadou avait un franc parler terrible et une détermination à toutes épreuves.

Politicien hors pair, Hama Amadou était un des membres fondateurs du mnsd nassara, un parti politique qu’il a sauvé du naufrage lors de la conférence nationale souveraine.

Au sein de cette formation politique, il a gravi tous les échelons avant de connaître une chute vertigineuse et goûté aux affres de la prison.

Loin de le décourager, cette expérience humiliante, a réveillé ses caractères de combattant intrépide. Il rebondit à travers sa formation politique, lumana Africa avec laquelle, il retrouve le pouvoir grâce à son alliance avec le pnds tarraya.

Devenu président de l’Assemblée nationale, il continuait son combat politique avant que les intrigues politiciennes ne le poussent à l’exil alors qu’il avait été l’un des artisans de l’arrivée au pouvoir du président issoufou Mahamadou.

Malgré les coups bas, les complots, les atteintes à sa vie familiale, Hama Amadou stoïque était resté debout jusqu’à menacer le pouvoir de issoufou Mahamadou lors du 2 ème tour des présidentielles de 2016.

A la fois, craint, respecté et aimé, Hama Amadou restera à jamais comme l’un des hommes majeurs de la politique nigérienne.

Il est parti au moment où le Niger, le pays qu’il a tant aimé, en pleine refondation avait besoin de son génie créateur.

Il laisse derrière des millions de partisans sans repère et des proches inconsolables.

Qu’ Allah lui fasse miséricorde et lui accorde son pardon.

Par Tam tam info News