La liste des apatrides s’allonge…

Le Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, Chef de l’Etat,.le général de Brigade Abdourahamane Tiani a signé, ce lundi 06 janvier 2025, un décret portant déchéance provisoire de la nationalité de deux (2)personnes pour diverses infractions prévues et sanctionnées par la loi.

Ainsi, conformement à l’ordonnance du 27 août 2024, instituant un fichier des personnes, groupes de personnes ou entités impliqués dans des actes de terrorisme ou dans toutes autres infractions portant atteinte aux intérêts strategiques et ou fondamentaux de la Nation ou de nature à troubler gravement la tranquillité et la sécurite publique et fixant les modalités d’inscription et de retrait ainsi que les effets y relatifs, modifiée et completée par l’ordonnance du 07 octobre 2024, sont provisoirement déchues de la nationalité nigérienne les personnes dont les noms suivent:

-MAMAN SANI ALI ADAM alias CELON ALI ADAM, né le 1 janvier 1992 à Zinder, fils de ALI ADAM et de AICHE HABOUBACAR; de BOUSSADA BEN ALI, ne le 27 juillet 1972 à N’Gourti, fils de BEN ALI et de AMINA.

Les personnes ci-dessus citées sont soupçonnées notamment de mener des activités susceptibles de perturber la paix et la sécurité publique; de production et diffusion de données de nature à troubler l’ordre public; de propos à caractère raciste, régionaliste, ethnique, religieux et xénophobe

Après cette première phase de d’échéance de la nationalité, il faut impérativement traquer les avoirs et biens de ces apatrides, les confisquer au nom de la loi et les vendre afin de mettre l’argent dans des oeuvres au profit des veuves et orphelins des fds.

Tous ceux qu’ils ont amassé illégalement et qu’ils utilisent pour déstabiliser notre pays doivent retourner dans le domaine public.

Un traître à sa nation et à son peuple ne doit bénéficier d’aucune circonstance atténuante.

Par Tam tam info News