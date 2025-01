L’AES adopte uneapproche globale des négociations avec la CEDEAO…

Les Ministres des affaires étrangères de la Confédération de l’AES réunis, le dimanche 26 janvier 2025 à Ouagadougou au Burkina Faso, ont convenu d’une approche globale des négociations de sortie de l’AES de la CEDEAO.

Au terme de cette réunion, qui avait pour objectif d’examiner, suite au retrait des trois pays, les relations entre la Confédération AES et la CEDEAO, les Ministres des affaires étrangères de la Confédération ont salué le leadership, la vision éclairée et la détermination sans faille de leurs Excellences le Capitaine Ibrahim TRAORE, Président du Faso, Chef de l’Etat, le Général d’Armée Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l’Etat de la République du Mali, Président de la Confédération AES, et le Général de Brigade Abdourahamane TIANI, Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, Chef de l’Etat de la République du Niger, pour avoir fait de la Confédération AES, un espace de souveraineté, de paix et de prospérité partagée au bénéfice de leurs populations.

Ils ont également salué l’adhésion massive et spontanée des populations africaines à cette vision, confortant ainsi la portée panafricaniste des actions confédérales.

»Les Ministres ont eu une convergence de vues sur l’approche globale des futures négociations avec la CEDEAO dans l’intérêt supérieur des populations » rapporte le communiqué final de la réunion

Ils ont enfin exprimé leur reconnaissance à Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORE, Président du Faso, Chef de l’Etat, pour son leadership et son engagement aux côtés de ses Homologues du Mali et du Niger, en vue de restaurer la dignité des populations du Sahel.

Alors que les trois pays membres de l’AES devraient officiellement quitter la Cédéao le 29 janvier, conformément aux textes de l’institution régionale, le bloc sahélien a multiplié ces dernières semaines les actes marquant sa rupture définitive avec l’organisation ouest-africaine. Le dernier en date est l’annonce de la mise en circulation de son propre passeport, en remplacement de celui de la Cédéao.

Dans un communiqué, le président en exercice de l’AES, le général Assimi Goïta, a dénoncé une « décision unilatérale » de la Cédéao visant à « freiner [leur] volonté de recouvrer [leur] souveraineté ».

Notons que le 28 janvier 2025 marquera le départ définitif des pays de l’AES de la CEDEAO.



Par Tam tam info News