Médiation tripartite pour la fin des hostilités en RDC

Les présidents de la RDC, du Rwanda et de l’Angola se réunissent à Luanda pour discuter des conflits dans l’est congolais et envisager un cessez-le-feu entre les FARDC et le M23.

Le Président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, a entamé ce dimanche une visite à Luanda, en Angola, pour participer à une rencontre tripartite avec le Président rwandais Paul Kagame et le Président angolais João Lourenço.

Selon le Président Lourenço, cette médiation vise à aboutir à la signature d’un accord mettant fin aux hostilités dans l’Est de la RDC ou, à tout le moins, à un engagement ferme d’un désengagement des forces armées rwandaises (RDF) du territoire congolais, rapporte la présidence congolaise.

La présence des troupes rwandaises en RDC a été maintes fois dénoncée et documentée par les experts des Nations Unies, alimentant les tensions bilatérales entre Kinshasa et Kigali.

Avant cette rencontre au sommet, les ministres des Affaires étrangères des trois pays avaient travaillé sur un projet de texte à soumettre à leurs dirigeants respectifs. Mais les négociations auraient été retardées suite à une proposition du Rwanda demandant à la RDC de négocier directement avec les rebelles du M23.

La médiation intervient dans un contexte de violences persistantes dans l’Est de la RDC, malgré les efforts de stabilisation de la MONUSCO et des forces armées congolaises. Elle représente une tentative de résolution de cette crise par le biais d’une concertation régionale.