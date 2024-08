Plus de 20 milliards de francs CFA de PIDUREM pour aider les populations à faire face aux inondations…

Après les pluies diluviennes abattues sur notre pays et les inondations provoquées, le gouvernement a mis en place un comité interministériel pour y faire face. 12 milliards de FCFA ont été débloqués sur le fond collecté par la Coldeff.

Le projet intégré de développement urbain

et de résilience multisectorielle a également annoncé une importante contribution pour atténuer la souffrance des populations.

Ainsi, le projet intégré de développement urbain et de résilience multisectorielle (PIDUREM) annonce plusieurs actions pour soutenir les efforts de redressement et de reconstruction des municipalités face aux inondations Dans une interview accordée à l’agence nigérienne de presse (ANP).



Pour, le coordinateur dudit projet, M. Yabilan Maman, des travaux, dont les études sont en cours, sont prévus dans le domaine de la résilience aux inondations, dont entre autres la réalisation des ouvrages de drainages (collecteurs et chaussées drainantes et de protection, nouvelles digues) pour un montant de plus de 20 milliards.

En plus de cela, M. Yabilan ajoute que le PIDUREM a également prévu, en 2024 environ, de débourser 223 millions CFA pour appuyer la réponse du gouvernement à faire face aux catastrophes soudaines.

« Cet appui se rapporte aux colmatages des brèches sur les digues de protection de la ville, à l’appui en petits équipement d’urgence pour évacuer les eaux ou les contenir, à la surveillance de la crue sur le fleuve et le financement de la collecte et la diffusion de l’information sur les inondations pour sensibiliser les riverains sur les comportements à observer », détaille-t-il.

La ville de Niamey, à l’instar de plusieurs autres localités du pays, fait face à des inondations dévastatrices ces derniers jours.

Selon les chiffres fournis par le Gouvernement, à la date du 19 Août 2024, les fortes précipitations enregistrées sur l’ensemble du pays ont occasionné plus de 42.000 ménages sinistrés soit plus de 325.000 personnes dans le désarroi. Parmi ces sinistrés, on dénombre 211 décès soit par noyade ou par effondrements d’habitations. A Niamey, on dénombre plus de 12.000 personnes sinistrées.

C’était face aux menaces répétitives des inondations, le Projet PGRC-DU (projet de gestion des risques de catastrophes et du développement urbain), ancêtre du PIDUREM a financé la construction de plusieurs infrastructures à Niamey, dont la digue du quartier Lamordé qui protège depuis des années les habitants de ce quartier de l’inondation, même en cas de crue du fleuve. Mais depuis quelques jours, et notamment avec la montée des eaux du fleuve, des internautes véhiculent sur les réseaux sociaux des contenus faisant état d’une dégradation de cette digue. Face à ces messages, le coordinateur du PIDUREM réagit.

« Pour le moment la digue tient bien. Il y a cependant quelques points bas qui sont menacés, mais là aussi, le PIDUREM a apporté un appui à la ville pour rehausser ces points bas sur une longueur d’environ 1km », précise-t-il.

A part la digue de Lamoré, le PGRC-DU avait réalisé plusieurs autres systèmes de digues de protection à Niamey, notamment à Saga, à Goudel, au niveau des Pont 1 et 2 de la ville, et à Kirkissoroye – Saguia amont -Saguia Aval.

« L’objectif de ces digues est de sécuriser la ville et les aménagements hydro agricoles de Niamey contre les inondations qui peuvent survenir des crues du fleuve Niger », commente M. Yabilan.

A l’actif du PGRC-DU, on note aussi à la réhabilitation des digues de Goudel, Saga, Pont 1-Pont 2, Kirkissoroye – Saguia -Amont -Saguia aval sur environ 18 km. Il y a aussi la construction des ouvrages de drainage, parmi lesquels : deux tronçons de collecteurs à Koira Kano Nord sur 2,745 km et au quartier bobiel sur 3, 298 km ; la réalisation de tronçons de chaussées drainantes à Bassora, Lazaré et Koira Kano sur une longueur de 5,66 km.

PIDUREM, quant à lui, envisage, à l’horizon 2028, la réalisation d’environ 50 km de chaussées drainantes et collecteurs/caniveaux à Niamey, la réalisation de la digue de protection de Saga-Gamkallé, la digue de protection de la cité sénégalaise.

« C’est une enveloppe de plus de 20 milliards de CFA qui est planifiée pour réaliser toutes ces infrastructures », documente le coordinateur du PIDUREM.

Le PIDUREM, note-t-on, intervient dans 25 municipalités de notre pays réparties dans toutes les régions du Niger. Pour les interventions d’urgences, elles sont pour le moment concentrées sur les travaux de confortations des aménagements hydro-agricoles (AHA) et digues de Djamballa, Say et Liboré, informe le coordinateur.

En perspective, annonce-t-il, il sera réalisé plus de 52 km de chaussées drainantes, 45 km de collecteurs /caniveaux dans les autres localités du pays, environ 10 Km de digues de protection des villes de Liboré, Say, Tillabéri, Diffa sans compter les autres ouvrages de drainages (traitement des koris et ravins, aménagement de mares).

Le Projet Intégré de Développement Urbain et de Résilience Multisectorielle (PIDUREM) est un projet du Gouvernement de la République du Niger qui vise à accroître la résilience aux inondations et d’améliorer la gestion urbaine et l’accès aux services de base dans des municipalités sélectionnées.

Il y a urgence à débloquer ces fonds promis, car, sur le terrain, le besoin se fait sentir grandement.

Par Tam tam info News