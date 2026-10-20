Puits Goumeri W-8 : l’expertise algérienne de la Sonatrach achève sa mission d’appui au Niger…

Les experts algériens dépêchés par la Sonatrach ont achevé leur mission au Niger, après avoir apporté leur appui technique dans la gestion de l’incident survenu aux puits Goumeri W-8, dans le bloc pétrolier d’Agadem.

Leur intervention s’inscrit dans le cadre de la solidarité et de la coopération entre les deux pays dans le secteur des hydrocarbures.

Dépêchée à la suite d’une décision du président algérien Abdelmadjid Tebboune, la délégation de la Sonatrach a partagé son savoir-faire avec les équipes nigériennes mobilisées pour maîtriser l’éruption de pétrole et de gaz constatée sur les puits Goumeri W-8.

Les experts ont contribué à l’analyse des circonstances de l’incident, à l’évaluation des dégâts techniques et environnementaux ainsi qu’à l’identification de solutions appropriées.

L’incident, survenu le 25 septembre 2026, a été caractérisé par des projections de pétrole brut et de gaz à plus de dix mètres de hauteur, selon les autorités nigériennes.

Le 14 octobre 2026, la délégation algérienne s’est rendue sur le site d’Agadem aux côtés des autorités nigériennes.

La mission de terrain, conduite avec les ministres du Pétrole et de l’Environnement, a permis d’évaluer la situation, de superviser les opérations de sécurisation de la plateforme et de suivre les mesures destinées à limiter l’écoulement de brut et les impacts environnementaux.

À l’issue de ce séjour, les experts ont soumis leur rapport final aux ministères nigériens du Pétrole et de l’Environnement au cours du week-end. Ce document est appelé à éclairer les autorités sur les constats techniques, les risques résiduels et les recommandations pour la reprise durable du contrôle des puits.

Pour marquer la fin de la mission, les experts algériens ont été reçus cet après-midi en audience par le président de la République, le général d’armée Abdourahamane Tiani.

La rencontre s’est déroulée en présence des ministres sectoriels en charge du dossier, M. Hamadou Tinni, ministre du Pétrole, et le colonel Abdoulaye Maizama, ministre de l’Environnement.

Cette audience traduit l’importance accordée par les plus hautes autorités nigériennes à la gestion de l’incident et à la coopération technique avec l’Algérie. Elle illustre également le rôle croissant de la Sonatrach comme partenaire d’expertise dans la maîtrise des défis liés à l’exploitation pétrolière au Sahara.

Tamtaminfo News