Vers une communication institutionnelle modernisée, harmonisée et plus proche des citoyens…

Le ministère de la Communication et des Nouvelles Technologies de l’Information a réuni, ce mardi 20 octobre 2026 à Niamey, les responsables de la communication et des relations publiques des ministères et institutions de l’État, autour d’une rencontre de concertation.

Coprésidée par M. Hamani Kargné, ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l’Information, et par le ministre de la Refondation et de la Promotion des valeurs sociales, cette rencontre s’inscrit dans le cadre du projet de modernisation et d’harmonisation de la communication institutionnelle de l’État nigérien.

Les participants ont examiné les résultats du diagnostic du dispositif de communication publique, identifié les principaux défis de coordination et d’harmonisation, et échangé sur la modernisation des outils numériques, le renforcement des capacités des équipes ainsi que les étapes à venir de la mise en œuvre.

Cette initiative vise à doter l’État d’une communication plus cohérente, plus accessible et plus attractive, capable de mieux rendre compte des résultats des politiques publiques et de répondre aux attentes croissantes des citoyens.