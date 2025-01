Un Bureau politique du PDCI prévu en mars en côte d’ivoire…

Alors que les rumeurs d’un 4 ème mandat du président Ouattara planent en côte d’ivoire, le président du principal parti d’opposition, tidjane Thiam évoque la tenue d’une réunion du bureau politique du PDCI RDA en mars. Cette instance va statuer sur la convention qui désignera le candidat du parti pour la présidentielle de cette année.

Le président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI, opposition), Tidjane Thiam, se prononce sur le calendrier relatif au choix du candidat de la formation politique pour l’élection présidentielle d’octobre 2025, lors de la convention du parti programmée en mars prochain.

Tidjane Thiam promet, dans une interview accordée à « L’émission 20h25 », « une convention ouverte et inclusive », faisant observer que « c’est un Bureau politique qui doit fixer la date de la Convention, dont nous avons l’intention de tenir en mars ».

Ce Bureau politique du PDCI, très attendus et qui devrait se tenir « avant la fin du premier trimestre (de l’année 2025) fixera la date de cette convention » selon les statures du parti, a déclaré le banquier international, Tidjane Thiam, rapporte l’agence africaine de presse.

« On a aussi, toujours, une petite pensée pour nos militants. On va laisser passer deux fins de mois, janvier et février, pour que les gens aient le temps de se mettre à jour de leur cotisation pour participer au Bureau politique », a-t-il ajouté.

Le leader du PDCI s’est réjoui de ce que l’ex-secrétaire exécutif en chef, Kakou Guikahué, ait accepté sa nomination en qualité de conseiller politique du président du parti. Pour lui, « c’est un homme qui a une expérience politique remarquable » et qui a beaucoup apporté au parti et à lui-même.

Sur la question de la révision de la liste électorale (RLE) ivoirienne, il a martelé que « la RLE en 2025 n’est pas négociable », car « les moyens sont disponibles et inscrits dans le budget (de l’Etat pour l’exercice 2025) qui a été voté à l’Assemblée nationale ».

Par ailleurs, Tidjane Thiam exige une autre révision de la liste électorale comme le recommande la loi, chaque année, ce qui permettrait d’accroître le nombre de votants. Avec la récente RLE, tenue en novembre 2024, on a eu 943 157 nouveaux inscrits, représentant 11,9% du corps électoral réalisé en un mois.

Interrogé sur son intention de rendre les Ivoiriens milliardaires quand il serait élu à la tête du pays, il a relevé que « 1 milliard de dollar c’est en gros 600 milliards de Fcfa », assurant que cela « est possible et ça va se faire, je le crois et j’en suis vraiment convaincu. »

Il a souligné que les milliardaires en dollars, en Afrique, « il y en a aujourd’hui sept en Egypte, cinq en Afrique du Sud, quatre au Maroc et trois au Nigeria ». Le constat est qu’« on en a peu en Afrique subsaharienne et ça doit être un objectif parce que nous parlons beaucoup de lutte contre la pauvreté, d’économie et d’équité ».

« Ces entrepreneurs à succès sont des rouages essentiels de l’économie (…) Je souhaite qu’il y ait des entrepreneurs ivoiriens à succès, parce que c’est ce qui va me permettre aussi de créer des emplois et de la richesse, qui me permettra en tant qu’Etat d’investir dans l’éducation, dans la santé et d’améliorer le sort des Ivoiriens », a-t-il poursuivi.

« Ce que je dis, c’est qu’il ne faut pas qu’on ait des fonctionnaires milliardaires, il faut qu’on ait des entrepreneurs milliardaires. Dans les pays où les fonctionnaires sont milliardaires, le citoyen est pauvre, je le maintiens et c’est une réalité », a-t-il dit.

