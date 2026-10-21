Carburant à Niamey : le Gouvernement au dépôt de SOREY pour accélérer les livraisons…

Dans le cadre du suivi rapproché de la situation de l’approvisionnement en produits pétroliers, les ministres du Pétrole et du Commerce, accompagnés de la Directrice générale de la Société nigérienne des produits pétroliers (SONIDEP), ont effectué une visite de terrain au dépôt de SOREY, principal point de chargement du carburant destiné aux stations-service de Niamey.

Cette visite visait à s’assurer de l’effectivité des mesures prises pour améliorer la disponibilité du carburant, fluidifier les opérations de chargement et de distribution, ainsi que réduire progressivement les files d’attente observées dans certaines stations de la capitale.

Elle intervient alors que les autorités ont mis en place des dispositions destinées à faciliter les livraisons, sécuriser la chaîne logistique et renforcer la disponibilité des produits pétroliers à la pompe.

Au dépôt de SOREY, la délégation ministérielle a échangé avec les responsables et le personnel en charge des opérations de chargement et de distribution.

Elle les a encouragés à redoubler d’efforts, à respecter scrupuleusement le dispositif de ravitaillement et à prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’alléger le service et d’améliorer l’accueil des usagers.

Cette action traduit la volonté des autorités nigériennes d’assurer un suivi rigoureux de la chaîne d’approvisionnement en produits pétroliers.

Elle fait suite à la mobilisation engagée par la nouvelle Directrice générale de la SONIDEP qui, deux jours après sa prise de fonction, a réuni les transporteurs de carburant afin de renforcer la réactivité logistique et de garantir des livraisons rapides et régulières vers les stations-service.

Les ministres ont, à cette occasion, réaffirmé l’engagement du Gouvernement à assurer un approvisionnement régulier et équitable des stations-service de Niamey, au bénéfice des populations et des activités économiques.

Ils ont également invité les responsables des stations à assurer une gestion transparente des stocks et des livraisons.

Cette visite de terrain illustre la détermination du Gouvernement à assurer, en synergie avec la SONIDEP et les transporteurs, un suivi quotidien de la chaîne d’approvisionnement afin de normaliser durablement la situation dans les stations-service de la capitale.

Tamtaminfo News